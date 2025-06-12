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    藍委提案修兩岸條例29條 陸委會：金馬水域執法沒必要跟中國協商

    陸委會發言人梁文傑今日強調，金門、馬祖水域是由中華民國的海巡在執法，沒有拿出來協商的必要。 （記者陳鈺馥攝）

    陸委會發言人梁文傑今日強調，金門、馬祖水域是由中華民國的海巡在執法，沒有拿出來協商的必要。 （記者陳鈺馥攝）

    2025/06/12 19:29

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨立委陳永康提案修正「兩岸人民關係條例」第29條，將台灣禁限制水域之公告，由國防部改成海委會，同時新增金門、馬祖、東引周邊水域的司法、行政事項，可以跟中國政治協商，不受兩岸條例5-3條規範。陸委會發言人梁文傑今天說，金門、馬祖水域是由中華民國的海巡在執法，沒有拿出來協商的必要。

    梁文傑指出，關於這個提案，其實他有拜訪過陳永康委員討論過這個問題。提案主要有兩點，第一是要把金門、馬祖的禁限制水域的公告權，由國防部轉為海委會。第二是金門、馬祖周邊水域的管轄權，也就是這些水域上的司法和行政，要經由兩岸協商。

    梁文傑說明，對於第一點要在海委會或國防部，其實最後都是在行政院，陸委會沒有特別意見，反正最後一定是行政院公告。但問題是，現在在禁限制水域，實際上是海巡署在執法，而且已經執法多年，如果說現在要把這個執法權拿出來協商，等到對方同意以後再來執法，這個是做不到的。

    梁文傑進一步說，「我們是維持現狀的考慮，沒有主動自我限縮的必要性」。所以這個部分，他曾經跟陳永康委員討論，委員也是一個頭腦非常開明、靈活的人。未來如果真的進入立法院委員會審議的話，都還有理性討論空間。

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