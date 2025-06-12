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    沈伯洋父公司登記「中國台灣」 陸委會：要跟中國做進出口廠商都一樣

    陸委會發言人梁文傑今天說，在中國海關要登記進出口商，如果是台灣的進口商，就只能夠點選「中國台灣」，沒有其它選擇，所有要跟中國做進出口的廠商都一樣。 （記者陳鈺馥攝）

    陸委會發言人梁文傑今天說，在中國海關要登記進出口商，如果是台灣的進口商，就只能夠點選「中國台灣」，沒有其它選擇，所有要跟中國做進出口的廠商都一樣。 （記者陳鈺馥攝）

    2025/06/12 18:54

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕民進黨立委沈伯洋父親為「兆億有限公司」負責人，遭國民黨質疑向中國海關登記時，竟使用「中國台灣」名義。陸委會發言人梁文傑今天說，在中國海關要登記進出口商，如果是台灣的進口商，就只能夠點選「中國台灣」，沒有其它選擇，所有要跟中國做進出口的廠商都一樣。

    國民黨桃園市議員凌濤9日在國民黨記者會中指出，根據中國海關總署（GACC）官方網站，發現「兆億有限公司」以「中國台灣」名義登記。他質疑，沈伯洋自詡「抗中保台」旗手，卻與父親在中國的商業登記產生矛盾，「究竟哪一個才是他的真心話？」

    對此，梁文傑說，國民黨議員指控沈伯洋的父親在中國海關登記「中國台灣」，這部分其實是，在中國海關登記進出口商，如果是台灣的，就只能夠點選「中國台灣」，如果是香港進口商，就只能點選「中國香港」，沒有其它選擇。

    梁文傑提及，從事跟中國從事進出口貿易的台灣公司非常多，大家去中國海關總局的登入資料庫，只要輸入「中國台灣」，會有非常多的進出口商，這是沒有選擇空間的。

    梁文傑說，近來中國對所有的登記資料都做了一系列強化，譬如你要做食品進出口，登記資料是沒有辦法選擇別的，如果你是台灣的食品廠，只能夠選「中國台灣」，情況就是這樣。這不是只有沈伯洋的父親這麼做，所有跟中國做進出口的廠商都是一樣。

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