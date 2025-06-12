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    賴中強控藍白立委淡化主權 怒批陳玉珍、翁曉玲：看不懂「內戰」兩字

    經民連12日舉行「罷免在台吳三桂，拒絕『內戰』死胡同」記者會。前排右二為經民連智庫召集人賴中強。（記者廖振輝攝）

    經民連12日舉行「罷免在台吳三桂，拒絕『內戰』死胡同」記者會。前排右二為經民連智庫召集人賴中強。（記者廖振輝攝）

    2025/06/12 20:55

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕18位藍白立委所連署的「兩岸人民關係條例」第29條修正草案中，內容淡化台灣禁限制水域的主權與軍事色彩，並涉及矮化主權、逃避國會監督，還將台海雙邊關係界定為「內戰」關係，讓經民連智庫召集人、律師賴中強怒批，「陳玉珍、翁曉玲，你們是看不懂『內戰』兩個字嗎？」

    賴中強在臉書發文表示，18位藍白立委連署的《兩岸人民關係條例》第29條修正草案，要淡化台灣禁限制水域的主權與軍事色彩，並將台海雙邊關係界定為「內戰」關係，附和中共「台灣問題是中國內政問題」的法律框架，其意在阻止國際友盟在台海關係緊張時援助台灣。

    他怒批，中國國民黨團開了一個記者會回應，其實就是潑糞。國民黨團說「敬告賴中強，要當側翼請認真一點，出來抹紅、抹黑前先把法條搞清楚！如此清楚的修正內容都讀不懂，你的律師執照真是自己考的嗎？這程度真是慘不忍睹！」。

    對此，他也回嗆，「我律師高考全國第12名，是自己考的。但是陳玉珍、翁曉玲，你們記者會為什麼不敢回應你們把台海關係定位為『內戰』，你們看不懂這兩個字嗎？」

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