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    馬英九將出席中國統戰平台「海峽論壇」 陸委會轟：失格

    陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

    陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

    2025/06/12 18:31

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕前總統馬英九將率台灣青年參加中國大型統戰平台「海峽論壇」，陸委會昨痛批馬英九竟配合中共。陸委會發言人梁文傑今天批評，馬英九的出席讓陸委會覺得很不可思議，在我們看來，這個就是失格。

    梁文傑指出，陸委會這個機關存在30幾年，不管國民黨或民進黨執政，有些基本政策、法規及立場是延續的。海峽論壇2009年召開第1屆，當時是馬英九總統執政，馬英九政府的陸委會，已經定性海峽論壇是一個中共刻意設計的統戰平台，政府一開始的立場就是不准中央官員參加，不樂見地方官員出席。

    梁文傑強調，這原則從有海峽論壇至今，都是陸委會立場。馬英九身為前國家元首，現在奉行的政策也是馬當國家元首時制定的，姑且不論在那邊會有什麼言論表現，馬英九的出席，本身就已讓陸委會覺得很不可思議，在我們看來，這個就是失格。

    梁文傑說，我們不會去對馬英九在那邊言行或怎樣再多說什麼，相信國人自有公評。但從陸委會角度來講，這樣一個延續多年的政策，而且是跨越藍綠、跨越政黨，居然被前國家元首自我否定掉，我們覺得非常遺憾。

    另外，針對馬英九將率台灣青年參加海峽論壇，陸委會有無掌握中共如何說服馬英九參加的？梁文傑回應，「這個去問蕭旭岑就好」。

    馬英九基金會去年邀中生來台，引發矮化台灣爭議，陸委會原本說要處分，移民署後來是否決定不處理？梁則說，蕭旭臣先生已經去移民署說明過了，後續內政部就會做出最後決定，「相信應該很快吧」。

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