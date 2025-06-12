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    缺席海軍專報被點名 徐巧芯「不屑聽」：抗議護航性騷犯

    藍委徐巧芯解釋為何缺席海軍專報。（徐巧芯提供）

    藍委徐巧芯解釋為何缺席海軍專報。（徐巧芯提供）

    2025/06/12 18:37

    〔記者劉宛琳／台北報導〕針對立法院外交及國防委員會召委沈伯洋、民進黨團總召柯建銘助理周軒指控，國民黨立委徐巧芯要求專案報告卻沒有出席。徐巧芯表示，事實是他們搞不清楚狀況又不查證，她因海軍承諾處理性騷案卻敷衍了事，「本人選擇不出席、不屑聽取護航性騷犯的專案報告，表達抗議。」

    徐巧芯指出，當初她在質詢時提出海軍內有性騷案發生，海軍原本承諾處理，但在審查預算時仍然沒有進度，因此她凍結一部分金額。

    徐巧芯說，結果性騷申訴未結案，海軍竟以保護之名欲調動被害人職務造成二度傷害，懲處也敷衍了事，還同時暗中協助加害人加速申請退伍之行政流程，明顯未依《陸海空軍軍官士官士兵退伍除役及退除給與審定作業規定》中規範時間點辦理完備。

    徐巧芯強調，海軍在本次專案報告之前說明時，她的辦公室就已表達不能接受結果；然而該性騷者已經退休，並順利領取退休俸，即便不滿，她再凍結預算也沒有用，因此選擇不出席、不屑聽取護航性騷犯的專案報告，表達抗議。

    徐巧芯還酸，非常遺憾最近最「紅」的外交國防委員會的召委，在沒有和委員會成員查證的情況下就胡言亂語，再交給特定綠營打手散佈謠言，就像今天把民進黨立委張宏陸說成國民黨立委牛煦庭一樣，到處造謠，根本不適任召委一職。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

    ☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

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