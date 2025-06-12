顏若芳揭世壯運APP未驗收就上路 資訊局長：未參與上架決策

台北市長蔣萬安接受市議員顏若芳質詢，蔣萬安旁邊是台北市資訊局長趙式隆。（記者叢昌瑾攝）

2025/06/12 18:24

〔記者楊心慧／台北報導〕雙北世壯運上月閉幕卻持續爆爭議，台北市長蔣萬安今赴市議會進行市政總質詢，議員顏若芳揭露，世壯運APP竟未通過建置階段驗收，就開放給民眾使用，並指出其中恐有涉弊隱情，要求北市府應盡速徹查，並追究決策者等責任；資訊局長趙式隆表示，他並非世壯運資通訊服務處成員，並未參與執委會相關APP上架決策，亦未決行過任何驗收公文。

趙式隆進一步表示，台北市資訊局副局長高永煌為資通訊服務處處長，他本人則未參與相關會議，亦未經手相關公文書，於APP上架決策過程無涉，遑論判斷高副局長是否為實際決策者，經本局確認，APP上架決策並未以公文書方式決行，毫釐千里，於此特別澄清，望媒體朋友明鑑。

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顏若芳細數賽事期間收到10起的APP故障紀錄，如無故登出、頻繁閃退到無法登入，質疑世壯運APP品質爛如泥，其中肇因之一就是未落實驗收；世壯運APP契約書明定四大驗收條件，分別是資訊系統建置、維運服務、系統異動服務及課程服務，須完成系統建置才能上路，但系統建置驗收至今尚未通過，等同APP開發還沒完成就倉促使用。

顏若芳認為，這種荒唐的標案執行方式不僅導致APP問題頻傳、造成台北市國際聲譽受損，未來更恐衍生履約爭議，追根究底就是世壯運執委會應擔負全責，尤其主責資通訊業務的資通訊服務處，更是嚴重失職、縱放廠商未驗收就過關。

顏若芳追查發現，承辦世壯運APP的哈瑪星，從2016年起拿下總金額1.67億元的標案，且年年得標，其中大量標案更是以頻繁變更契約的方式來擴增金額，如108-111年度網站整合平台擴充資訊服務委託案，標案金額就從1352萬元飆升至1903萬元，而111至112年度網站整合平台維護資訊服務委託案，則從496萬元飆升到835萬元。

顏若芳質疑，「小標案畫大餅」結合縱放驗收的模式，易成弊案溫床，要求北市府應盡速徹查、視必要送交檢調，並咎責執委會資通訊服務處及相關決策人等的責任。

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