若張立齊不想住「民主自由大陸」 陸委會： 要回來須證明無雙重身分

陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

2025/06/12 18:25

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台籍教師張立齊領有中國定居證，被陸委會註銷台灣身分，他自稱定居證早已過期，淪為「流浪地球人」。陸委會發言人梁文傑今天說，如果張立齊很不願意住在「民主自由大陸」的話，可以選擇想辦法回來，但前提是，須證明從此沒有雙重身分。

《公視》去年報導「台籍教師在中任教獲定居證 陸委會：未設籍中國不違法」。有媒體質疑，去年陸委會說沒問題，為何今年4月函釋後就註銷台灣身分。

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梁文傑在陸委會記者會回應，「陸委會沒有這麼說過」。去年1月2日是聯合報記者先來向陸委會詢問，我們有回覆他。聯合報當時報導我們有找出來，陸委會並沒有這樣說，聯合報也沒有這樣寫。倒是有另一個媒體（公視），用這一個標題報導，看起來好像陸委會有說，但實際上沒有。

梁文傑進一步說，最關鍵的問題是，中共這幾年來在福建為了促進兩岸融合，關於居住證、定居證，幾乎是到了要做績效來發的程度。

梁文傑指出，台灣人要去中國設戶口、拿身分證，必須把台灣的護照、身分證上繳，也就是中方會收走。但福建現在不這麼做，故意讓你有雙重身分。針對中方一系列新措施，政府檢視兩岸條例「單一身分」後，今年4月16日做出令釋。

梁文傑強調，不是令釋之後才生效，是從這個法規存在開始就要生效。對於這個案子，如果張立齊先生很不想留在中國，很想要回來的話，當然有行政上的救濟方法。

梁文傑舉例，過去有一些案例放棄台灣身分，選擇了中國的身分，但後來後悔的，我們也是有一套機制可以讓人回來。但前提是，必須證明從此沒有雙重身分的問題。如果張立齊很不願意住在「民主自由大陸」的話，是可以選擇想辦法回來。

另外，政府日前清查軍公教有無中國身分證，有協助2個人註銷中國身分，並未除去台灣身分，為何兩案不一樣？梁文傑說，軍公教清查專案有2位有中國身分，並不是當事人自主意願，而是自幼父母幫他們辦理，且清查過程中，有主動承認。

梁文傑提及，根據兩岸條例第9條之1第2項規定，主管機關認為這個可有特殊考量必要，所以我們保留他在台灣的身分，但前提是相關職務結束後，必須要去中國做放棄身分證的相關程序。

梁文傑批評，張立齊在拿到中國定居證時是沾沾自喜的，而且在網路上非常高興的宣揚，終於可以「兩岸一家親」，所以這2人的狀況和張立齊是完全不一樣的。

針對張立齊稱定居證已過期，沒申請戶口和領取中國身分證。梁文傑指出，這部分張說的，但無法證實。現在確定的是，張確實曾領用定居證，至於效期是否已過，不是本會考慮範圍。

他強調，中國護照效期是10年，10年後失效，如果今天被我們查到，即便效期已經失效，對政府來說，並沒有什麼不同。沒有辦法說中國護照已經過了效期，然後就沒有違反兩岸條例，這是沒辦法的事。

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