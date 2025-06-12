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    彰化新住民2.5萬人 民進黨縣黨部諮詢站揭牌

    民進黨彰化縣黨部今天揭牌成立「新住民諮詢站」提供相關服務，當新住民朋友們的靠山。（圖縣黨部提供）

    民進黨彰化縣黨部今天揭牌成立「新住民諮詢站」提供相關服務，當新住民朋友們的靠山。（圖縣黨部提供）

    2025/06/12 18:40

    〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣新住民人口逐年成長，又以中國籍和越南籍人數最多，為了更貼近新住民生活、提供協助，民進黨彰化縣黨部今天（12日）正式成立「新住民諮詢站」。

    根據統計，彰化新住民總人數達2萬5255人，其中中國籍有1萬3206人佔一半、越南籍8075人佔三成，其次還有來自印尼、泰國、菲律賓、柬埔寨等地的移民。這些來自各地的新住民，已經是我們身邊的好鄰居、好朋友。

    今天的揭牌儀式在縣黨部舉行，由縣黨部主委楊富鈞主持，立委羅美玲、立委陳秀寳、新移民協會理事長譚艷薇、信賴姐妹會理事長黃淑娟，以及縣黨部評召江天寶等人參加。現場還邀請多位新住民分享來台生活經驗與文化，讓活動增添溫馨氣氛。

    楊富鈞表示，新住民在語言、制度與文化上常遇到不少困難，因此黨部成立「新住民諮詢站」，就是希望能在生活、就業、子女教育、法律諮詢等面向，提供一個友善又專業的協助窗口，讓新住民安心落地生根。

    楊富鈞強調，未來黨部除了定期舉辦新住民生活講座、語言與文化活動，也會整合黨內各級民代的資源，建立支持網絡，更加主動傾聽與服務，幫助新住民真正融入彰化。

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