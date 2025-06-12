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    館長赴中「見什麼讚什麼」 陳沂：劉姥姥逛大觀園

    館長赴中國展開自稱的「和平大使之旅」。（翻攝自YouTube）

    館長赴中國展開自稱的「和平大使之旅」。（翻攝自YouTube）

    2025/06/12 19:16

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕「館長」陳之漢近日前往中國自由行，並自稱為「兩岸和平大使」，不斷誇獎上海的建設與都市化程度。對此，藝人陳沂認為，館長去中國有種劉姥姥逛大觀園的感覺，光是機場廁所有門就讓他讚嘆不已。吐槽稱「但這都是很稀鬆平常的事啊！」

    陳沂在臉書發文表示，館長的「大陸尋奇」引發軒然大波，全程直播在線人數十幾萬人，雖然罵聲不斷，但流量話題性全都有了，真是非常厲害的操作。

    她認為，館長去中國有種劉姥姥逛大觀園的感覺，光是機場廁所有門就讓他讚嘆不已，還有可以掃QR code的自動販賣機，跟自動送餐機器人都讓他覺得不可思議。吐槽，「但這都是很稀鬆平常的事啊！館長是不是還活在那個對岸同胞水深火熱，只能啃樹皮的年代啊？或是平常都關在他的成吉思汗總部，幾乎足不出戶，才會不知道外面的世界已經變成這樣了」。

    她說，如果要酸館長，應該酸他鄉巴佬，而不是酸他願意走出去看世界這件事。「因為不了解，所以走出去看看，中國是不是像別人口中的那樣，自己親身感受才是最真實的。把去中國玩講成什麼十惡不赦的事，搞得自己才像牆內的人，那才是真正的井蛙，呱呱呱」。

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