淡水公所舊址標租案疑圖利財團 新北市府：與推動招商案無關

新北市政府回應，該攤販實際位置為滬尾段940地號國有土地，不屬於市府標租範圍，與市府所推動淡水舊公所活化招商案無關聯。（記者羅國嘉攝）

2025/06/12 19:30

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市議員李宇翔今（12）日在議會總質詢時揭露淡水舊區公所標租案疑涉圖利財團與違法轉租，公有建物遭違規變更為店面、後方停車場更被轉作市集收租，估計圖利金額逾2500萬元。對此，新北市政府回應，該攤販實際位置為滬尾段940地號國有土地，不屬於市府標租範圍，與市府所推動淡水舊公所活化招商案無關聯。

市府表示，淡水舊公所活化標租案是市府於2016至2017年間，依市府房地出租程序，以公開招標方式辦理出租，招商方式是組成專業評分委員審查申請廠商提案內容，經評分合格廠商進入決選，最終以投標價格最高廠商得標，過程嚴謹，程序公開透明，並無偏袒或優待特定廠商情事。

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另外，議員質疑此案得標廠商於淡水舊公所後方停車場有違法轉租設攤情形，市府說，該攤販實際位置為滬尾段940地號國有土地，位於淡水舊公所停車場南側，不屬於市府標租範圍。設攤處是由廠商依國有規定向財政部國有財產署申請使用，與市府所推動淡水舊公所活化招商案無關聯。

市府說，2021年租約屆滿後，因受疫情影響後續招標，全棟已改作公用用途，現況1至2樓為公共托育中心，3樓為衛生局心理衛生中心，4樓為社會局小作所，5樓為五里活動中心；並再次重申，淡水舊公所活化標租案，市府完全依照出租規定程序公開辦理，並未對任何廠商提供不當優惠，特此說明，避免誤解。

關於議員提及短時間內有兩次工程施工部分，淡水區公所澄清此二項工程標的不同，時間間隔也相差近十年，前一為耐震補強工程，已於2016年完工；目前所進行的為防水工程則預計於今年9月完工，其經費由廳舍使用局處共同負擔，並由公所發包執行。

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