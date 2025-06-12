蔣萬安批民進黨搞大罷免 林延鳳回嗆卡到陰、戰狼小哥哥沒加分

台北市長蔣萬安出席議會市議會總質詢。（記者叢昌瑾攝）

2025/06/12 17:40

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市長蔣萬安預計下週出訪法國巴黎，市議員林延鳳今天在市政總質詢針對大罷免議題與蔣萬安脣槍舌劍，嗆他「卡到陰」、「戰狼小哥哥風格沒加分」；蔣萬安則回敬，如果民進黨沒有搞大罷免，也不會有時間分配的問題。

林延鳳詢問，朱立倫昨天已拜會桃園市長張善政，有沒有約蔣萬安見面、是否要討論如何因應大罷免？5名藍委有無敲定從歐洲回來的時間，要去幫忙站台輔選？她提醒市長嚴守行政中立，不要讓市民覺得偏袒某一方。市民關心的是市長能否做好市政，下半年度從6月到8月，甚至罷免藍委後進入四階補選，恐讓市民覺得沒有做好市長身分，而是都在幫藍委站台，造成反效果。

請繼續往下閱讀...

蔣萬安回應，朱立倫有跟他約好在出國前碰面，但不知討論議題，估計仍以各項市政為主，關心藍營縣市首長執政狀況，5名藍委當天沒要一起，但許多地方行程和市政相關，藍委們都會安排一同前往，並陸續提出邀約。針對嚴守行政中立一事，他對中央施政有同樣期許。

林延鳳說，中央施政當然是這樣，如果藍白沒砍預算，現在也不用討論這麼多。罷免不是民進黨搞的，要蔣萬安拿出證據，罷藍委領銜人不是民進黨的人，反倒罷綠委是藍營黨工。

蔣萬安提到，倘若民進黨沒有搞大罷免，也不會有時間如何分配的問題，「要讓賴清德做台灣國的主人是在哪個場子說的？」民進黨議員有沒有幫忙收連署書、有沒有去街頭宣講？

林延鳳回嗆不要造謠，「市長你不要卡到陰啦！戰狼小哥哥的風格是沒有用的，對你的形象沒有加分」；林延鳳說，「我們很理性、溫和回應」。

蔣萬安與林延鳳為大罷免舌戰。（記者董冠怡攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法