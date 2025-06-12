館長直播狂讚中國 陸委會：建議長住了解真實樣態

陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

2025/06/12 17:38

〔記者陳鈺馥／台北報導〕網紅館長陳之漢前往上海直播，一路捧中貶台，大誇廁所有門又漂亮，更直呼兩岸一家親。陸委會發言人梁文傑今天表示，館長這次去好像把台灣人對中國都當成很無知，建議館長可以久住，就可以知道真正生活樣態。

對於館長是否為中共統戰樣板？梁文傑在陸委會例行記者會說，要在中國對國外直播，若無經過特別許可是不可能的，中國相關單位每天都在關注館長一言一行，也會拿出小本子紀錄，館長言行肯定受到中方關注。

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梁文傑指出，館長這次去，我方立場是「祝他順風」，但不要忘記在中國做直播是要有特許的。為何中國要特許你？願意讓你帶兩個台灣記者隨行採訪，顯然都是有特殊考量。

另外，有民眾問館長哪一國人，館長未正面回答，在遊覽車上才講中華民國，結果被人舉報台獨。梁文傑說，相信被舉報台獨，國台辦會暫時先不處理，要看他言行表現如何。

梁文傑表示30幾年來台灣人在中國工作、經商、就學非常多，光去年台灣就有280萬人次到中國旅遊，居住在中國工作、就業、求學有30、40萬人，全世界最了解中國的就是台灣人。

梁文傑質疑，館長這次去好像把台灣人對中國都當成很無知，談什麼廁所，但台灣人是很了解中國30幾年來的變化與發展。希望館長能看到更多東西，去旅遊其實看不出來社會真實面。

梁文傑舉例，自己去過日本多次，也看不透日本社會，因為沒在當地工作就學過，建議館長可以在那邊久住，就可以知道真正生活是什麼樣態。

關於館長聲稱在中國翻牆不違法，只是需要用VPN。梁文傑駁斥，「在那邊翻牆當然是違法，但那是對中國人，外國人在執法上是不處分的」，所以外國人去中國旅遊是可以用VPN的」。

梁文傑說，館長說在中國上網很自由，只要裝VPN就好，這個他就聽不太懂，「因為我用了這麼多年網路，我從來沒用過，也不知道VPN，那你為何在中國要裝VPN呢？邏輯不是有點矛盾！」

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