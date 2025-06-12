柯文哲再延押2個月！民眾黨嗆：荒謬至極 只想羈押他

民眾黨前主席柯文哲。（資料照）

2025/06/12 17:54

〔記者林哲遠／台北報導〕北院審理京華城容積率弊案及政治獻金案，認定前民眾黨主席柯文哲涉犯「貪污治罪條例」違背職務收賄等重罪，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串共犯、證人或湮滅證之虞，裁定2日起延長羈押禁見2個月；柯不服，提起抗告，高等法院今駁回抗告確定。民眾黨發聲明批評，此裁定荒謬至極。

民眾黨指出，在毫無證據、毫無金流，只有「某時地」的情況下，高院竟認為羈押柯文哲前主席之原因仍持續存在，實難令人信服。

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民眾黨續指，裁定表示「尚有諸多重要證人未進行交互詰問」，但與本案高度相關之證人皆完成交互詰問，甚至連檢方聲請與本案毫無相關的證人都已完成，針對法官要求整理特別重要證人，檢方卻一味表示「證人都很重要」來搪塞，即只是想羈押柯文哲前主席，視其基本人權於不顧。

更難令人接受的是，民眾黨批評，自6月5日開庭後，整個六月皆未安排庭期，任憑審理進度停擺空轉，無視柯文哲人身自由遭剝奪，放任柯文哲的司法人權繼續遭受侵害，試問羈押柯文哲前主席用意何在，將人押著卻又什麼事都不做，何其荒唐、又何其悲哀？

民眾黨重申，本黨將以具體行動支持柯文哲前主席，並妥適照顧柯文哲前主席的家人，絕不會屈服於民進黨政府濫用司法整肅政敵、破壞我國民主法治根基之卑劣行徑。

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