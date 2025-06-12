會見賴總統 法國友台小組：支持台灣和平就是支持世界和平

總統賴清德今接見法國國民議會友台小組主席帕媞斯黛等一行時表示，期待藉由友台小組來訪，為台法關係注入新動能，在經貿、能源及數位安全等領域打造更緊密夥伴關係。（總統府提供）

2025/06/12 17:15

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今接見法國國民議會友台小組主席帕媞斯黛（Marie-Noëlle Battistel）等一行時表示，台法之間的交流合作越來越密切，期待藉由友台小組來訪，為台法關係注入新動能，在經貿、能源及數位安全等領域打造更緊密夥伴關係；帕媞斯黛也說，期盼持續加強兩國的交流合作，「支持台灣的和平就是支持世界的和平」。

賴清德表示，去年帕媞斯黛曾擔任法國慶賀團共同團長，參加他與蕭美琴副總統就職典禮，這次是第4次來訪，也是首次以友台小組主席身分率團來訪，別具意義；訪團的到來更展現對台灣的大力支持，他要代表台灣人民表達最誠摯歡迎和感謝。

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賴清德指出，法國是推動民主自由價值的先驅，這也是台灣所珍視並努力捍衛的價值，非常感謝法國國會長期支持台灣的國際參與、捍衛台灣海峽安全。法國國會兩院，無論是在2021年通過決議文支持台灣參與國際組織；或是在2023年共同推動通過「7年建軍法案」，讓法國成為全球首個以立法捍衛台海自由航行權的主要國家，都持續力挺台灣，當中友台小組更扮演關鍵角色。

賴清德表示，這幾年來台灣和法國在經濟、科技、文化、體育等領域持續深化合作，上個月在巴黎舉辦「選擇法國」峰會，台灣和法國企業宣布將在半導體及衛星等領域展開合作；正在法國舉辦的「Viva Tech」新創展，也有許多台灣廠商參與；無論是官方或民間，台法之間的交流合作都越來越密切。

賴清德說，非常期待藉由友台小組來訪，為台法關係注入新動能，在經貿、能源及數位安全等領域，打造更緊密夥伴關係。面對當前地緣政治與經濟情勢挑戰，台灣會持續與法國等理念相近國家攜手合作，共同守護印太區域和平穩定，一起為全球繁榮發展貢獻心力。

帕媞斯黛表示，此次來訪讓他們有機會加強台法在經濟、文化、人文及外交等各領域關係，並與台灣許多部會首長及研究機構見面交流。另外，也見證到台法在能源、半導體、青年及文化等方面交流合作的重要性，及共同關注的AI、假訊息等重要議題，對許多國家的安全造成影響。

帕媞斯黛也肯定台灣對於青年的培育，並提到，在青年百億圓夢計畫下，30名台灣年輕人到法國參訪，包括聯合國海洋大會、Viva Tech展覽及航太重鎮土魯斯（Toulouse）等，也至國民議會進行交流。她說，台法之間的合作夥伴關係越來越密切，期盼持續加強兩國的交流合作，支持台灣的和平就是支持世界的和平。

訪團成員尚包括法國國民議會友台小組副主席馬堤諾（Éric Martineau）、法國國民議會外交委員委員會副主席聖珀（Laetitia Saint-Paul）、議員艾勒蒙（Marie-José Allemand）、若歐（Claudia Rouaux）等。

總統賴清德今接見法國國民議會友台小組主席帕媞斯黛等一行時表示，期待藉由友台小組來訪，為台法關係注入新動能，在經貿、能源及數位安全等領域打造更緊密夥伴關係。（總統府提供）

總統賴清德今接見法國國民議會友台小組主席帕媞斯黛等一行時表示，期待藉由友台小組來訪，為台法關係注入新動能，在經貿、能源及數位安全等領域打造更緊密夥伴關係。（總統府提供）

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