台中副市長鄭照新胖到112公斤！盧秀燕：他以前長得像張信哲

盧秀燕（中）拍影片爆料鄭照新（左）發胖前就像歌星張信哲（右），要他報名減重班。（衛生局提供）

2025/06/12 17:49

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市連4年居六都最胖城市，去年終於擺脫肥胖，成為第2瘦，今年持續減重，舉行減重挑戰賽「2025台中星燃計畫 終結超重挑戰」，今天宣佈16日開跑。副市長鄭照新現場量體重達112公斤，宣佈3個月要減重10公斤，市長盧秀燕也拍影片爆料他發胖前就像歌星張信哲，要他報名減重班，同時邀請市民一起甩油、拚健康、拿獎金。

鄭照新身高176公分，年輕時76公斤，被稱為「文青少年」，長相酷似明星張信哲、張震，從政後逐漸發胖，現在達到體重顛峰112公斤，強調現在已從不吃宵夜做起。今年減重賽起跑活動邀請市府局處首長參加，環保局陳宏益也現場發願要減重10公斤，還有議員朱元宏也減要瘦身3公斤。

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衛生局長曾梓展表示，肥胖是一種慢性疾病，比起健康體重者，肥胖者發生糖尿病、代謝症候群及血脂異常的風險超過3倍，發生高血壓、心血管疾病、膝關節炎及痛風也有2倍風險，鼓勵市民維持健康體位，舉辦首屆大型減重及促進身體活動，邀請市民健康動起來。

台中104歲的林友茂先生，是金氏世界紀錄最年長羽球員，也是今年雙北世界壯年運動會的開幕聖火傳遞者，50歲開始打羽球，至今超過半世紀，步入104歲仍保持每週3次羽球訓練，成功詮釋「活躍老化」，他現場分享運動心得鼓舞更多高齡者加入運動行列。

減重挑戰賽自16日起開跑，只要年滿18歲的台中市民，BMI達24以上（即屬過重或肥胖），至全市衛生所或合作醫療院所報名，減重期間3個月，最終減重達3%以上就有機會參加抽獎，總獎金高達30萬元；BMI達27者報名個人組，減重達5%以上，有機會抱走最高3萬元獎金，BMI24報名團體組，最高獎金10萬元，另外還有參加獎、排名獎勵等。而18歲以下的兒童及青少年，則可參加中央的健康體位試辦計畫。

國民運動中心也加碼提供24小時免費入場使用健身房、桌球或游泳等運動，以及10堂課燃油減脂班。

鄭照新現場量體重達112公斤，宣佈3個月要減重10公斤。（記者蔡淑媛攝）

中市舉行減重挑戰賽，國民運動中心也加碼提供24小時免費入場使用健身房、桌球或游泳等運動，以及10堂課燃油減脂班。（記者蔡淑媛攝）

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