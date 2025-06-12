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    首頁　>　政治

    內政部修地方行政機關組織準則 縣市政府可增設2局處

    內政部今天修正發布《地方行政機關組織準則》第15條，將縣市政府一級單位及所屬一級機關設立總數上限從原本13至23個提高為15至25個。（內政部提供）

    內政部今天修正發布《地方行政機關組織準則》第15條，將縣市政府一級單位及所屬一級機關設立總數上限從原本13至23個提高為15至25個。（內政部提供）

    2025/06/12 17:02

    〔記者李文馨／台北報導〕內政部今天修正發布「地方行政機關組織準則」第15條，將縣市政府一級單位及所屬一級機關設立總數上限從原本13至23個提高為15至25個（不含人事、主計、政風），除了賦予縣市政府更大的組織設立彈性外，也拉近與直轄市政府的距離，將有助於促進縣市發展地方特色及重點業務。

    內政部表示，此次修正「地方行政機關組織準則」，主要考量現行縣市政府設立的一級單位及所屬一級機關總數已達法定上限，為協助地方推動政務，並拉近與直轄市政府一級機關（單位）設立總數的差距，經過綜整各地方政府意見後進行修正，未來各縣市政府可以視需要因地制宜決定是否增設一級單位及所屬一級機關，有助於提升縣市自治能量，增加地方發展的競爭力。

    內政部也說，至於直轄市政府一級單位及所屬一級機關總數部分，考量目前仍有半數直轄市政府未達法定設置上限，尚無增加上限的意見，故此部分維持現行規定；另外，各地方政府的員額總數上限，則考量大多數地方政府仍有向行政院請增員額的空間，也維持現行規定。

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