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    3年前的今天館長痛批「貶低台灣賺紅錢」 網瘋朝聖跨時空打臉文！

    館長赴中展開直播行。（資料照）

    館長赴中展開直播行。（資料照）

    2025/06/12 19:56

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕自詡要當兩岸「和平大使」的「館長」陳之漢，本月10日抵達上海展開6天中國直播行，但各種花式舔中言行讓大批網友看不下去，網上嘲諷不斷。如今館長3年前痛批，為賺人民幣不惜貶低台灣這種行為的貼文被翻出，鄉民們紛紛湧入朝聖該篇「跨時空」打臉文！

    今天（12日）是館長到訪中國第3天，到目前為止沒有看到館長說中國有哪點不好，沿途「看什麼就稱讚什麼」，機場廁所、路邊販賣機、大橋等，什麼都能讚嘆，同時又處處貶抑台灣，嫌棄台灣這也不好那也不好。想想幾年前還高喊反共的館長，再看如今赴中各種言行，讓不少人感到不勝唏噓。

    有網友翻到3年前的今天，2022年6月12日，館長在臉書的貼文：「許多台灣出生的人想要賺人民幣，就要先臭自己的國家給中國人看。台灣的美好並不是有多大多先進的城市，是在於台灣人擁有的自由民主！」才短短3年過去，館長已成當年自己最討厭的人。

    大批網友紛紛湧入該篇貼文嘲諷，「朝聖自打臉文」、「我是特地來看大型翻車現場」、「來看看你以前說過的話」、「這個館長跟國昌老師本尊一起被關在地下室」、「你超會臭啊！而且全身練這麼壯，膝蓋的柔軟度卻超好欸！賺人民幣沒有錯，只是你TMD吃相超難看」、「笑死，跟狗昌一樣最愛自打臉」、「最喜歡這種打臉文」。

    3年前的6月12日，館長發文批評為賺人民幣不惜貶低台灣的人。（圖翻攝自臉書「飆捍」）

    3年前的6月12日，館長發文批評為賺人民幣不惜貶低台灣的人。（圖翻攝自臉書「飆捍」）

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