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    Threads又見「複製人大軍」！新招自稱青鳥曝「內心告白」

    近日又見Threads上出現大量文字相同，以「內心告白」為主題的文章，內容提及過去相信中國是落後國家，看了館長直播才發現被騙了。（擷取自Threads）

    近日又見Threads上出現大量文字相同，以「內心告白」為主題的文章，內容提及過去相信中國是落後國家，看了館長直播才發現被騙了。（擷取自Threads）

    2025/06/12 17:13

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣社群媒體近期出現大量「美女頭像」帳號集中發文、轉發相同文章，內容多涉及敏感政治議題，被網友戲稱為「複製人大軍」。近日，Threads上又出現大量內容相同、以「內心告白」為主題的文章，內容提及過去相信中國是落後國家，看了館長直播才發現被騙了。

    網紅「館長」陳之漢近日前往中國旅遊，並開直播分享見聞。近日有網友發現，社群平台Threads上出現大量內容相同的貼文。貼文以「內心告白」為題，內容提到：「我是青鳥，以前多真的相信同溫層說的中國是個很落後又詭異的國家。這兩天我看了館長的直播我才發現...我被騙了。看來是該跟這些充滿謊言的同溫層說，再見了，我青鳥我一點都不驕傲。」

    過去Threads上也曾出現過類似事件，5月底就有網友發現平台上出現大量貼文寫：「講個實話，我寧願被中國統一，寧願失去所有自由言論，寧願失去任何民主價值，我也不願自己或身邊重要的人死在戰場，去換一個甚至不一定會贏的仗。」而這次與過往「複製人大軍」手法可謂如出一轍。

    不過，目前已經有大量網友開始惡搞，以相同標題「內心告白」為題，進行反串諷刺。目前若以「內心告白」為關鍵字搜尋，幾乎無法找到原始版本的「複製人貼文」，只能搜到大量網友惡搞版。

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