與林岳龍關係匪淺 ? 鄭正鈐批惡意連結：從未在我辦公室任職

國民黨立委鄭正鈐。（鄭正鈐辦公室提供）

2025/06/12 15:41

〔記者劉宛琳／台北報導〕針對民進黨今召開記者會指控國民黨立委鄭正鈐曾赴中拜會中共政治局常委兼政協主席王滬寧，配合中共操作疑美論、抹黑台灣，更與涉入共諜案的藍營幕僚林岳龍關係匪淺。鄭正鈐澄清，全部都是惡意連結，顯然是配合罷免議題不斷放話抹黑，故意帶風向混淆視聽。

對去年赴大陸訪問一事，鄭正鈐表示，還原事實，當時他當面向王滬寧提出質疑，大陸在政府工作報告中刪除「和平統一」的「和平」字眼，是否代表大陸對台政策有改變。身為立法委員向王滬寧提出台灣民意的質疑，是本於職責，但民進黨為了抹紅，刻意顛倒黑白。

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鄭正鈐表示，林岳龍從未在他辦公室任職，也未擔任任何職務，更非粉絲專頁的小編或所謂空軍操盤手。民進黨刻意惡意牽連、貼標籤，根本是無中生有、故意帶風向。

而對鄭正鈐質疑高端疫苗可能借用美國國家衛生院名義爭取補助一事，他指出，高端疫苗涉及全民健康與政府資源分配，本就是社會高度關切的公共議題。他強調，立法委員的責任，就是為人民發聲、揭露疑點，依法監督政府，責無旁貸。

至於所謂「濫用公務車」的說法，鄭正鈐表示，立法院總務處早已說明一切依規定辦理。

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