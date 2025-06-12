提追加預算解地方補助僵局 政院：仍需縣市與立委支持

行政院發言人李慧芝。（行政院提供）

2025/06/12 15:39

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院統刪地方政府的一般性補助款，引發各縣市反彈，高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲等5縣市首長昨赴拜訪院長卓榮泰，盼政院盡速提追加預算解決困境。行政院指出，盼各縣市地方首長與立委共同支持追加預算案，中央也會持續搜集意見，盼能獲得支持，才能順利辦理追加預算。

行政院發言人李慧芝說，財政困境是因為立法院大幅刪減中央政府總預算，卓揆樂見地方提出建議，但針對追加預算仍需要地方首長與立委一起支持，行政院提出的追加預算才可以獲得立院的通過。

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至於有無其他地方政府提出支持追加預算部分？李慧芝說，的確有些縣市長也有這樣的意見，還是希望能獲得更多的支持、搜集更多意見，再來辦理相關追加預算。

另外，主計總處研擬修正「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」，主計總處公務預算處長許永議說，財劃法修正後，以2025年度預算估算，地方會增加3753億元的中央統籌分配稅款，也就是財政自主能量已提升，應有能力多負擔一點自籌款。相對的，中央政府就少3753億元，中央財政已弱化、補助能力受限，勢必要檢討計劃型補助款補助比例。

許永議解釋，由於各縣市發展程度不同，因計劃型補助款比例變動，導致財源分配不公的疑義，這次補助辦法中也納入「財政均衡」項目，就是為了解決公平性問題。

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