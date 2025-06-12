絕不要搞不在籍投票！ 黃智賢揭打開「 潘朵拉盒子」可怕後果

中選會主委李進勇12日出席立法院內政委員會，審查中央政府總預算有關中選會預算凍結專案報告案等並備詢。（記者塗建榮攝）

2025/06/12 16:10

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院內政委員會今續審中選會114年度預算解凍案，朝野立委關切不在籍投票議題。對此名嘴黃智賢表示，在目前條件下，台灣絕對不能實施不在籍投票，不在籍投票，會使台灣好不容易達到的、不容易作票，極度有效率，既公開又公平的投開票制度，毀於一旦。

黃智賢在臉書PO文表示，在目前條件下，台灣絕對不能實施不在籍投票，因為，不在籍投票，將使黑金綁票，變得更容易，更有效率，因為現在黑金再怎麼綁，起碼進入投票所以後是秘密投票，沒有人看得到，公民到底投給誰。

請繼續往下閱讀...

黃智賢指出，但改成不在籍投票，黑金可以要求公民，把投票模式改為不在籍投票，這樣選票就會被寄到公民家裡，黑金就可以到選民家裡，直接由黑金自己蓋選票給自己了，這樣絕對萬無一失，牢牢掌控，要用槍威脅恐嚇，或用錢買票，都可以票票入匭，不在籍投票，會暴露選民真實的投票選擇，祕密投票將不可能被徹底保障，執政的縣市長，將掌握不在籍投票的選票，與選民個資，秘密投票將成為笑話，這次罷免連署，基隆跟花蓮選委會與民政處長，直接掌握簽署連署書的公民個資，就是血淋淋的例子。

黃智賢續指，不在籍投票，將使作票非常容易，縣市政府，可以把經常不投票的選民，捏造他們的意願，說他們申請不在籍投票，然後就可以自己直接幫這些不知情的選民蓋章了，要知道，台灣常有三四成選民不投票，這下子，各縣市要誰當選，絕對可以當選，不在籍投票，會使台灣好不容易達到的，不容易作票，極度有效率，既公開又公平的投開票制度，毀於一旦，現在四點鐘投票一結束，原地開票，常常五六七點就知道選舉結果了，開票時一張張選票公開唱票，各方監視錄影，幾乎沒有作弊的空間。

黃智賢分析，以原住民做理由，要開放不在籍投票，並沒有合理性，如果投開票所太遠，那可以改善距離，千萬別用原住民，做搞不在籍投票的藉口，她在2004年時，因為陳水扁的319槍擊案，以及開票的爭議，徹底研究過台灣投開票制度規定，包括動線規劃，21年了，台灣此刻的投開票制度，只要各方嚴密監視，是最難作票，最有效率，最少爭議的制度，韓國跟歐美，都羨慕台灣的投開票制度，原始、紙質選票，原地投開票，所以難以作票，或威脅恐嚇選民，或買票。

黃智賢直言，切莫急切的操作不在籍投票，以免打開潘朵拉的惡魔盒子，絕不可以。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法