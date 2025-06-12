世壯運爭議延燒！廠商違規採用中國製商品 顏若芳要求政風調查

台北市長蔣萬安接受市議員顏若芳質詢。（記者叢昌瑾攝）

2025/06/12 16:34

〔記者劉詠韻／台北報導〕雙北世界壯年運動會於上月落幕，台北市議員顏若芳今天在議會痛批，市府對世壯運的規劃與執行亂象叢生，不僅經濟效益數據說法前後不一，觀光推動效果也未見顯著成果、報名選手未到場人數創歷屆新高，甚至出現世壯運商品大量採用中國製商品等問題。

針對行銷宣傳部分，顏若芳指，商業處當時預估世壯運帶來的經濟效益約7至8億、世壯運執委會稱13億，發言人則表示超過100億，三人說詞顯然不同，但就以指標而言，為世壯運量身打造的雙層觀光巴士從1月啟動之後，搭乘人數再無明顯上升；另市府贈送外籍參加者3000張世壯運好玩卡，官網自購販售798張，實際銷售量卻是50張以下。

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顏若芳批評，2002年墨爾本世壯運報名約2萬4886人、到場約3萬人；2009年雪梨世壯運報名2萬8676人、到場與報名數一致；2013年杜林世壯運報名約1萬5394人、到場與報名數一致；2017年奧克蘭世壯運報名約2萬4905人、到場也與報名數一致，但反觀2025雙北世壯運報名未實際到場選手卻多達1259人，成為近年之最。

顏若芳表示，最備受爭議的世壯運App自5月起出現Android系統大當機，官網甚至顯示仍需2分鐘無法啟動，頻頻閃退，但品質低劣的App卻需耗資300萬，批評並未經驗收就上路，而哈馬星自2016年起獲得市府標案，但過往標案頻繁契約變更，恐生弊案，呼籲市府應對負責人詳加調查並檢討陋習；資訊局長趙式隆說，此次世壯運APP使用者體驗不佳，可究責於廠商履約因素者，將依約計罰，決不寬貸。

顏若芳並痛批，世壯運商品大量採用中國製商品，包括選手包及編織袋，也應一併交付政風調查，以確認是否違反契約；市長蔣萬安回應，依照合約規定不得使用中國製產品，若廠商違規將依法究責。

台北市長蔣萬安接受市議員顏若芳質詢。（記者叢昌瑾攝）

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