軍人待遇條例要救濟、輔導條例不覆議？ 行政院不同調

立法院會10日三讀修正通過「國軍退除役官兵輔導條例」，恢復上校以上所有退伍軍人的子女教育補助費。對於是否提出覆議會合法合憲救濟方式?行政院發言人李慧芝今天在院會後記者會僅表示，行政院會在收到立法院函文後，再來進行通盤的研議。（記者鍾麗華攝）

2025/06/12 15:42

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院會10日三讀修正通過「國軍退除役官兵輔導條例」，恢復上校以上所有退伍軍人的子女教育補助費。對於是否提出覆議與合法合憲的救濟方式?行政院發言人李慧芝今天在院會後記者會僅表示，行政院會在收到立法院函文後，再來進行通盤的研議。

蔡政府當年為配合年金改革，於2017年8月1日起，限縮退休軍公教子女教育補助，凡公教人員月退金在2萬5千元以下、軍人為中校以下退伍者始可請領。

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不過，在藍白強行表決下，立法院會10日讀通過「輔導條例」增訂案，明定符合支領退休俸、贍養金及生活補助費的退役軍人，其子女可請領教育補助費，補助標準由退輔會會同教育部訂定，形同恢復上校以上所有退伍軍人的子女教育補助費。

立法院會同日通過的「軍人待遇條例修正案」，對於國軍官兵志願役加給增加為每個月3萬元，行政院當天即表示，要審慎研議合法合憲的救濟方式，但對於「輔導條例」並未說明要救濟。

對此，李慧芝今天僅表示，政府一直以來都非常感謝國軍對政府付出，行政院會在收到立法院函文後，進行通盤的研議。

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