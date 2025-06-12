為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    軍人待遇條例要救濟、輔導條例不覆議？ 行政院不同調

    立法院會10日三讀修正通過「國軍退除役官兵輔導條例」，恢復上校以上所有退伍軍人的子女教育補助費。對於是否提出覆議會合法合憲救濟方式?行政院發言人李慧芝今天在院會後記者會僅表示，行政院會在收到立法院函文後，再來進行通盤的研議。（記者鍾麗華攝）

    立法院會10日三讀修正通過「國軍退除役官兵輔導條例」，恢復上校以上所有退伍軍人的子女教育補助費。對於是否提出覆議會合法合憲救濟方式?行政院發言人李慧芝今天在院會後記者會僅表示，行政院會在收到立法院函文後，再來進行通盤的研議。（記者鍾麗華攝）

    2025/06/12 15:42

    〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院會10日三讀修正通過「國軍退除役官兵輔導條例」，恢復上校以上所有退伍軍人的子女教育補助費。對於是否提出覆議與合法合憲的救濟方式?行政院發言人李慧芝今天在院會後記者會僅表示，行政院會在收到立法院函文後，再來進行通盤的研議。

    蔡政府當年為配合年金改革，於2017年8月1日起，限縮退休軍公教子女教育補助，凡公教人員月退金在2萬5千元以下、軍人為中校以下退伍者始可請領。

    不過，在藍白強行表決下，立法院會10日讀通過「輔導條例」增訂案，明定符合支領退休俸、贍養金及生活補助費的退役軍人，其子女可請領教育補助費，補助標準由退輔會會同教育部訂定，形同恢復上校以上所有退伍軍人的子女教育補助費。

    立法院會同日通過的「軍人待遇條例修正案」，對於國軍官兵志願役加給增加為每個月3萬元，行政院當天即表示，要審慎研議合法合憲的救濟方式，但對於「輔導條例」並未說明要救濟。

    對此，李慧芝今天僅表示，政府一直以來都非常感謝國軍對政府付出，行政院會在收到立法院函文後，進行通盤的研議。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播