2030願景遭質疑跳票！ 綠議員批新美學未落實 侯友宜駁：已完成93％

新北市長侯友宜駁斥，2030願景工程已達成93％，議員所講的不是事實，並承諾各局處會攜手推廣文化建設。（記者羅國嘉攝）

2025/06/12 15:56

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市長侯友宜曾提出「2030願景工程」，民進黨議員陳乃瑜今（12）日總質詢指出，願景工程裡的「新美學」皆未兌現，新北市也沒有大型展演空間，希望市府積極爭取，最後還邀請侯友宜一起欣賞「國有器官」、「看不見的國家」紀錄片。對此，侯友宜駁斥，2030願景工程已達成93％，議員所講的不是事實，並承諾各局處會攜手推廣文化建設。

陳乃瑜指出，在乎地方文化的侯友宜，卻有很多事情都沒有做。像是新店斯馨祠是在地歷史超過200年的土地公廟，過去市長希望能與地方連結，將文化、教育、觀光、歷史、宗教與捷運十四張站結合，但除了捷運站燈箱廣告外，難道所謂的想像空間就只有燈箱廣告？希望與地方更多連結，促進地方教育觀光歷史文化；侯友宜說，捷運站裡融入很多意象，有結合生態，而十四張站公園也有教育文化的內涵。

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陳乃瑜也說，近期接待歐洲7國政治人物，他們指定要參觀國家人權博物館，但市府宣傳不足，捷運局應積極推動人權文化廊道，也請教育局、文化局及觀旅局可多加宣傳人權文化廊道，融合教育，結合校外教學；侯友宜表示，在捷運路廊上，如果可以串聯介接，方便民眾去看，人權博物館已匯入觀光景點，教育局有鼓勵學校列為參訪重點項目，並承諾加強宣傳。

捷運局回應，環狀線十四張站1樓廣場除設置歷史燈箱，介紹十四張站周邊歷史文化，並以斯馨祠古厝意象及閩南建築紅磚槳砌設計概念，設置休憩空間，可作為旅客休息時使用；安坑輕軌車站設置導引圖，其中包含車站站體範圍、各出入口位置、站體周邊約1.2公里範圍內街道及重要建物、景點、轉乘設施等相關位置，如國家人權博物館、歷史公園、胡璉故居等，方便欲前往旅客方向依循。

陳乃瑜表示，新店瑠公圳蔡宅位於瑠公圳圳頭，過去為鐵路礦工集結重鎮，期望可透過文資保存，重視在地文化。另外，高雄有演唱會經濟，新北可容納300人以上音樂表演場地僅15處，而新店裕隆城回饋的表演場地，卻發現2024年5月起不受理歌唱、演奏等音樂類型演出，新北缺乏大型演出地點，希望市長爭取，也要求市府整理出可以租借的場地、辦法。另還邀請侯一同觀賞「國有器官」、「看不見的國家」紀錄片，以提升紀錄片的國際能見度。

侯友宜說明，很多事情並非議員所說，講的都不是事實，新北市最少有幾十座展演空間。文化局長張䕒育表示，此案為裕隆公司於新店都市計畫區之商業及住宅開發案承諾提供公益性回饋項目留設多功能展演空間，該空間位於裕隆城商場3樓多功能展演空間（簡稱『黑盒子』），供使文化局、藝文團體及學校使用。

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