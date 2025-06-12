不在籍投票需社會共識 李進勇：公投先於選舉、移轉投票先於其它方式

中選會主委李進勇12日出席立法院內政委員會審查114年度中央政府總預算有關中央選舉委員會預算凍結專案報告案等案並備詢。（記者塗建榮攝）

2025/06/12 15:17

〔記者李文馨／台北報導〕立法院內政委員會今續審中選會114年度預算解凍案，朝野立委關切不在籍投票議題。中選會主委李進勇表示，國內爭論不在籍投票幾十年至今仍跨不出這一步，立法是必然，但並非一蹴可幾，需社會共識；他強調，公投先於選舉，移轉投票先於其他方式，中選會立場並無改變。

立法院內政委員會今天繼續審查114年度中央政府總預算有關中央選舉委員會預算凍結專案報告，解凍預算項目包含國外旅費20萬元、選舉業務500萬元及選舉業務1507萬元，經朝野討論，3項預算案均同意全數解凍。

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中選會報告指出，有關正副總統選舉、公職人員選舉不在籍投票的實施，其投票方式、適用選舉種類及對象，待配合修改《總統副總統選罷法》及《公職選罷免法》予以明確規範，如果2項選舉罷免法修正通過，中選會自當依修法通過內容，辦理不在籍投票選務工作。

國民黨立委許宇甄質疑，中選會今年8月23日不會辦理公投不在籍投票，為何要解凍1507萬元相關預算。中選會主秘謝美玲說明，該筆預算是研議相關制度的費用，並無單獨提列不在籍投票預算，並強調，若預算未解凍，基本核心資訊系統，將在這個月開始無法依約付款。

許宇甄指出，假設本屆公投可以不在籍投票，而公投可能跟罷免選舉併日，屆時如何處理？她也以甫結束的韓國總統大選為例，指韓國因為不在籍投票，投票率高達80%，若僅推動公投不在籍投票，但公投和罷免併同日舉行，恐怕選務工作上會產生很大的問題。

國民黨立委牛煦庭也說，過去討論不在籍投票，中選會堅持公投先行、選舉不行用，但中選會在今日書面解凍報告態度似乎有調整，「不管公投、選舉也好，只要立院修正通過後，就會來辦理」，請問這是真是假？

李進勇回應，移轉投票主要因應選舉人在投票日，因工作、求學等原因，無法到戶籍地的指定處投票，在此前提下，選舉人事先透過登記審查制度到指定地投票。至於為何建議採行這種方式，李說明，國內選務人員已經有相關實施經驗，這一步先跨出去，實施有成效再逐步擴大，並希望從對「事」的公投先實施。

牛煦庭追問，若公投可以實施移轉投票，但為何選舉不行，基於節省選務成本出現綁大選的情況，會不會反而變得更複雜；且書面報告也提到，若修正通過也會依法辦理。李進勇說，通過要立法院審議，而在審議制度時一定會完整考量如何讓選務運作。

民進黨立委黃捷說，韓國的投票也有非常多選務亂象，包含疑似有中國人有投票權在中國投票，但自拍亮票上傳社群，這在民主國家違反秘密投票，在這些亂象未解決之前，她不主張不在籍投票。她強調，中國極力要介選台灣，進行不在籍投票應有國安意識，貿然開放不可不慎。

無黨籍立委高金素梅則呼籲，應尊重行政人員的回應，不要限制表達，立法院會不會通過，立委投票也是民主制度一環，大家擔心中國大陸干擾投票，難道現在沒有干擾？大家應該對自己有信心，不要低估人民意志。

李進勇最後表示，不在籍投票有各方面的主張跟疑慮，國內爭論幾十年還無法跨出這一步，但立法是必然方向，但也不是一蹴可能，基於選務經驗，對事投票可以先於對人的選舉投票，不在籍投票的方式中，已經有經驗的移轉投票，可以先於其他選項，「公投先於選舉，移轉先於其他各種方式」，這個政策立場至今並改變。

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