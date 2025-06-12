國民黨區域聯防救罷免穩了？ 吳思瑤：「統戰四本柱」是豬隊友

民進黨立院黨團12日召開「民進黨國安補破網 國民黨國安扯後腿」記者會，立委吳思瑤出席發言並回應媒體提問。 （記者塗建榮攝）

2025/06/12 15:09

〔記者陳政宇／台北報導〕大罷免第三階段箭在弦上，國民黨展開「愛國者行動」反制國民黨立委罷免案。立法院民進黨團幹事長吳思瑤今（12日）指出，國民黨主席朱立倫為保黨主席大位而喊出「區域聯防」，但以愛國者飛彈對準台灣人的比喻不倫不類，加上前總統馬英九、前黨主席洪秀柱、副主席夏立言和連勝文等「統戰四本柱」，可能成為大罷免的「豬隊友」。

對於國民黨的反罷策略，吳思瑤今受訪表示，朱立倫啟動所謂的區域聯防搶救大罷免，又語出驚人要發射愛國者飛彈，用飛彈攻勢對準台灣自己人，不倫不類的比喻來面對公民運動發起的大罷免。

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吳思瑤談到，國民黨日前被吹捧出的「反罷四天王」，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜，希望作為大罷免的「神救援」；但區域聯防原來是防到中國去，「統戰四本柱」就是以馬英九為首，包含夏立言、連勝文、洪秀柱等人，積極頻繁進出中國、親中的台灣政治工作者，可能是大罷免的「豬隊友」。

吳思瑤說，朱立倫慌了，固然是因為國民黨立委被罷掉，不再是國會最大黨外，朱立倫也害怕自己被邊緣化、黨主席大位不保，不甘寂寞的朱只好高分貝喊出愛國者行動、區域聯防等說法。但國民黨反罷免的所有作為，不過是其內部競爭外部化而已，到底是神隊友還是豬隊友，台灣社會看得非常清楚。

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