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    時機敏感！ AIT罕PO文籲準備「避難包」引熱議

    「美國在台協會高雄分處 AIT Kaohsiung」臉書粉專昨日發文，由吉祥物「阿米牛」開箱了他的避難包。（擷取自「美國在台協會高雄分處 AIT Kaohsiung」臉書粉專）

    「美國在台協會高雄分處 AIT Kaohsiung」臉書粉專昨日發文，由吉祥物「阿米牛」開箱了他的避難包。（擷取自「美國在台協會高雄分處 AIT Kaohsiung」臉書粉專）

    2025/06/12 15:35

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣近來地震頻頻，美國在台協會高雄分處（AIT Kaohsiung）在臉書發布一則「避難包開箱」貼文，呼籲大家平時準備好屬於自己的避難包，以因應突發緊急狀況。適逢兩岸關係緊張，中國對台灣步步進逼，美國近期也不斷示警，指中國可能並非單純軍演而是攻台演練，在此敏感時機AIT發布避難包開箱貼文，引發網友熱議。

    「美國在台協會高雄分處 AIT Kaohsiung」臉書粉專昨日發文，由吉祥物「阿米牛」開箱了他的避難包，分享內容物有飲用水和食物、醫療用品、保暖衣物和毯子、手電筒及電子設備、個人衛生用品等。

    粉專發文指出，隨時備好避難包，才能在突發狀況下快速應對。粉專也呼籲：「你也要準備好屬於自己的避難包唷。平時多一分準備，危急時刻多一分安心！大家要平安喔。」並在最後標註「#防災準備」。

    由於AIT過去很少發出分享避難包等防災貼文，文章PO出後引起熱議，不到1日已有將近5000次分享。網友紛紛留言表示：「啊啊，有時候內政部國防部講的東西大家不一定有感覺，但AIT講就……」、「美國這已經是在明示台灣要備戰了」；但也有不少網友表示：「一個宣導也可以搞得大家大驚小怪」、「防災而已啦，不要緊張」。

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