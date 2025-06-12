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    國民黨控吳釗燮赴歐避共諜案 府：惡意扭曲、製造對立

    總統府發言人郭雅慧。（資料照）

    總統府發言人郭雅慧。（資料照）

    2025/06/12 14:55

    〔記者陳昀、邱俊福／台北報導〕國民黨今開記者會質疑國安會秘書長吳釗燮在本週共諜案起訴前，早一步「落跑」到歐洲「避難」，是否持續「滅證」中？總統府表示，遺憾在野黨惡意扭曲國安團隊外交行程，製造分歧對立，呼籲有心人士評論時政勿忽視事實，誤導視聽。

    吳釗燮今天上午陪同總統賴清德到警政署參加警察節慶祝大會，媒體詢問如何看待國民黨指控，賴和吳聞訊未停下腳步回應。

    總統府發言人郭雅慧受訪回應，基於尊重司法程序進行，總統府不會對司法偵辦個案作任何評論。總統府立場始終一致，任何人只要涉犯背棄國家，做出傷害人民的滲透或統戰行為，都應受到最嚴厲制裁，不分黨派、不問身分，皆勿枉勿縱、依法嚴辦。

    郭雅慧表示，遺憾在野黨惡意扭曲我政府國安團隊外交行程，製造分歧對立，呼籲有心人士評論時政勿忽視事實，誤導國人視聽。另有鑒於中國對台滲透、統戰威脅日益嚴重，各項國安法制與國家韌性強化刻不容緩，期待不分朝野黨派全力支持，團結國人抵抗分化，共同因應來自威權的威脅。

    國安會秘書長吳釗燮（右2）陪同總統賴清德出席警察節慶祝大會。（記者邱俊福攝）

    國安會秘書長吳釗燮（右2）陪同總統賴清德出席警察節慶祝大會。（記者邱俊福攝）

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