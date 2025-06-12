政院通過在宅醫療計畫 卓揆：帶動產業創新發展

台灣邁入超高齡社會，國科會明年推動「在宅醫療科技願景與行動」試辦計畫，編列10億元，優先鎖定偏鄉試辦。（圖由行政院提供）

2025/06/12 15:15

〔記者鍾麗華／台北報導〕台灣邁入超高齡社會，國科會明年推動「在宅醫療科技願景與行動」試辦計畫，編列10億元，優先鎖定偏鄉試辦。行政院長卓榮泰表示，盼運用科技將醫療與照護服務延伸至居家與社區，並帶動產業創新發展，打造民眾、醫護與產業三方面的良性循環。

國科會今天在行政院會報告「在宅醫療科技願景與行動」，國科會表示，將自2026年起將會同經濟部、衛福部與數發部等，跨部會共同推動「在宅醫療科技」政策，聚焦「科技創新」、「優化普及」、「基盤建置」3大主軸。

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「科技創新」主軸將依實際需求發展可擴大在宅醫療項目的創新技術；「優化普及」主軸將提升既有在宅醫療科技產品之便利性與整合性，並促進擴散應用；「基盤建置」主軸則致力於串接整合多元資訊流並建構基層醫護應用網，建立有效資訊共享機制。

國科會強調，「在宅醫療科技」政策核心推動理念，是以第一線醫護與民眾需求為出發點，透過實地走訪基層醫療單位、辦理政策交流會議，廣納第一線醫護、產業、學研等建議，作為推動主軸與執行策略規劃之重要基礎。透過3大主軸協同推動架構，打造智慧便利且完善之在宅醫療環境，以回應照護現場的實務挑戰。

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