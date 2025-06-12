為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中央刪減一般性補助款9.8億 竹市府將提訴願

    中央刪減竹市一般性補助款9.8億，竹市府將提訴願。（資料照）

    中央刪減竹市一般性補助款9.8億，竹市府將提訴願。（資料照）

    2025/06/12 15:35

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕行政院來函通知市府，刪減新竹市一般性補助款約9.8億元，加上統籌分配稅款至今短撥7.8億元，未來計畫型補助亦可能面臨減少補助比率，新竹市政府重申，地方政府財政不應遭中央政府片面刪減，已積極採取因應措施，包括動用自有資金支應，同時擬具訴願書，將向行政院提起訴願，力爭地方財政合理分配與自治權益。

    市府指出，遭刪減一般性補助款將直接衝擊市政各項政策推動。對此，秘書長張治祥已於6月4日前往立法院，向中央表達強烈不滿，嚴正要求中央政府應立即全數撥還。

    除一般性補助款外，財政部亦以出口成長導致營業稅退稅增加為由，至5月底止尚未如數撥付統籌分配稅款，導致短撥7.8億元。儘管財政部表示將於所得稅實收後撥補，市府仍密切關注後續撥款進度，並提醒中央應信守財政承諾，保障地方基本財政穩定。

    面對財源短缺的雙重壓力，市府短期內將優先動用自有資金支應各項開支，全力保障市政不中斷。此外，因應計畫型補助可能減少，市府各局處已啟動專案盤點與調整作業，視實際情形彈性調整支出規劃。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播