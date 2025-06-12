中央刪減一般性補助款9.8億 竹市府將提訴願

中央刪減竹市一般性補助款9.8億，竹市府將提訴願。（資料照）

2025/06/12 15:35

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕行政院來函通知市府，刪減新竹市一般性補助款約9.8億元，加上統籌分配稅款至今短撥7.8億元，未來計畫型補助亦可能面臨減少補助比率，新竹市政府重申，地方政府財政不應遭中央政府片面刪減，已積極採取因應措施，包括動用自有資金支應，同時擬具訴願書，將向行政院提起訴願，力爭地方財政合理分配與自治權益。

市府指出，遭刪減一般性補助款將直接衝擊市政各項政策推動。對此，秘書長張治祥已於6月4日前往立法院，向中央表達強烈不滿，嚴正要求中央政府應立即全數撥還。

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除一般性補助款外，財政部亦以出口成長導致營業稅退稅增加為由，至5月底止尚未如數撥付統籌分配稅款，導致短撥7.8億元。儘管財政部表示將於所得稅實收後撥補，市府仍密切關注後續撥款進度，並提醒中央應信守財政承諾，保障地方基本財政穩定。

面對財源短缺的雙重壓力，市府短期內將優先動用自有資金支應各項開支，全力保障市政不中斷。此外，因應計畫型補助可能減少，市府各局處已啟動專案盤點與調整作業，視實際情形彈性調整支出規劃。

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