為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    列藍白聯手「國安3大惡法」 民進黨團：與中國犯台裡應外合

    民進黨立院黨團12日召開「民進黨國安補破網 國民黨國安扯後腿」記者會，立委吳思瑤（左）、郭昱晴（右）出席發言。（記者塗建榮攝）

    民進黨立院黨團12日召開「民進黨國安補破網 國民黨國安扯後腿」記者會，立委吳思瑤（左）、郭昱晴（右）出席發言。（記者塗建榮攝）

    2025/06/12 14:48

    〔記者陳政宇／台北報導〕中共對台威脅擴大，立法院民進黨團今（12日）指出，國民黨與中共聯手統戰劇本的3個橋段，包括紅媒認知作戰、政治人物赴中唱和以及藍白力推國安3大惡法；其中，這些惡法不僅削弱總統國安權限及台灣民防體系，甚至使戰事內戰化、國際支援困難，與中國犯台裡應外合。

    民進黨團今天召開「民進黨國安補破網，國民黨國安扯後腿」記者會，由黨團幹事長吳思瑤及副書記長郭昱晴出席說明。

    吳思瑤指出，中國近期密集展開軍事騷擾與認知作戰，台灣必須破解其輿論戰、心理戰與法律戰，而國共聯手統戰劇本的3大橋段，首先是「國共紅媒兩岸協作認知作戰」，例如抹黑民進黨立委沈伯洋的報導已逾200則，這是認知戰的新形態，也觸犯媒體自律紅線。

    吳思瑤說，其次是「政治人物大舉赴中唱和統戰」，例如前總統馬英九即將赴中參與海峽論壇，自甘淪為統戰樣板，卻成為國民黨立委罷免案的「豬隊友」；第三是「藍白聯手力推國安惡法癱瘓國安」，有3大惡法皆已付委審查，儘管藍白目前按下暫停鍵，但在撤案前隨時都可以強渡關山。

    關於國安3大惡法，吳思瑤進一步說明，惡法之首是國民黨立委陳永康提出的「國家安全戰略法草案」，核心目的是架空總統的國安權限，將國安戰略主導權轉移至立法院，恐為中共犯台時裡應外合。第二是陳永康領銜的「兩岸人民關係條例第29條修正草案」，將使金馬海域「內海化」、台海戰事「內戰化」，進而使國際伸援「真空化」，恐讓中國侵門踏戶、長驅直入。

    吳思瑤續指，第三是國民黨立委葉元之所提「民防法修正草案」、以及國民黨立委徐巧芯所提「全民防衛動員準備法修正草案」，這套包裹修法意圖削弱台灣民防體系，破壞防災自救能力，弱化全民防衛韌性。

    吳思瑤強調，這3大惡法皆直指台灣國安核心，旨在削弱台灣的國家安全防禦能量；呼籲所有國人制止這些扯國安後腿作為，唯有透過「大罷免、大成功」，讓這些親中舔共、無視國家主權與台灣安全的立委離開立法院，才能真正守護家園、保衛台灣。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播