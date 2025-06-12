列藍白聯手「國安3大惡法」 民進黨團：與中國犯台裡應外合

民進黨立院黨團12日召開「民進黨國安補破網 國民黨國安扯後腿」記者會，立委吳思瑤（左）、郭昱晴（右）出席發言。（記者塗建榮攝）

2025/06/12 14:48

〔記者陳政宇／台北報導〕中共對台威脅擴大，立法院民進黨團今（12日）指出，國民黨與中共聯手統戰劇本的3個橋段，包括紅媒認知作戰、政治人物赴中唱和以及藍白力推國安3大惡法；其中，這些惡法不僅削弱總統國安權限及台灣民防體系，甚至使戰事內戰化、國際支援困難，與中國犯台裡應外合。

民進黨團今天召開「民進黨國安補破網，國民黨國安扯後腿」記者會，由黨團幹事長吳思瑤及副書記長郭昱晴出席說明。

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吳思瑤指出，中國近期密集展開軍事騷擾與認知作戰，台灣必須破解其輿論戰、心理戰與法律戰，而國共聯手統戰劇本的3大橋段，首先是「國共紅媒兩岸協作認知作戰」，例如抹黑民進黨立委沈伯洋的報導已逾200則，這是認知戰的新形態，也觸犯媒體自律紅線。

吳思瑤說，其次是「政治人物大舉赴中唱和統戰」，例如前總統馬英九即將赴中參與海峽論壇，自甘淪為統戰樣板，卻成為國民黨立委罷免案的「豬隊友」；第三是「藍白聯手力推國安惡法癱瘓國安」，有3大惡法皆已付委審查，儘管藍白目前按下暫停鍵，但在撤案前隨時都可以強渡關山。

關於國安3大惡法，吳思瑤進一步說明，惡法之首是國民黨立委陳永康提出的「國家安全戰略法草案」，核心目的是架空總統的國安權限，將國安戰略主導權轉移至立法院，恐為中共犯台時裡應外合。第二是陳永康領銜的「兩岸人民關係條例第29條修正草案」，將使金馬海域「內海化」、台海戰事「內戰化」，進而使國際伸援「真空化」，恐讓中國侵門踏戶、長驅直入。

吳思瑤續指，第三是國民黨立委葉元之所提「民防法修正草案」、以及國民黨立委徐巧芯所提「全民防衛動員準備法修正草案」，這套包裹修法意圖削弱台灣民防體系，破壞防災自救能力，弱化全民防衛韌性。

吳思瑤強調，這3大惡法皆直指台灣國安核心，旨在削弱台灣的國家安全防禦能量；呼籲所有國人制止這些扯國安後腿作為，唯有透過「大罷免、大成功」，讓這些親中舔共、無視國家主權與台灣安全的立委離開立法院，才能真正守護家園、保衛台灣。

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