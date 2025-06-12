史哲任高鐵董事長 國民黨團：霸凌下屬還高升 執行力強怎不整頓台鐵

國民黨立院黨團12日召開「酬庸史哲 搞爛高鐵？」記者會，副書記長王育敏（中）、翁曉玲（右）、立委賴士葆（左）出席發言。（記者塗建榮攝）

2025/06/12 15:03

〔記者劉宛琳／台北報導〕交通部昨宣佈高鐵公司董事長由行政院政務委員史哲接任。國民黨團今召開記者會表達堅決反對，並抨擊此人事案派是系分贓、用人唯親又酬庸，否則交通部長陳世凱讚執行力強，為什麼不派去整頓台鐵？國民黨團絕對會嚴格監督高鐵營運，為國人交通安全把關。

國民黨團副書記長王育敏表示，史哲過去的背景都與交通專業毫無關係，唯一的貢獻是在文化界。對照現任高鐵董事長鄭光遠畢業於國立交通大學交通運輸研究所博士、美國麻省理工學院航運管理研究所碩士、國立交通大學運輸工程研究所碩士，請問民進黨政府把交通專業擺在哪裡？這項人事案徹底傷害了交通專業。

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王育敏指出，史哲過去的行事風格充滿爭議，包括被踢爆霸凌下屬的疑慮，嫌薯條不夠脆、可樂不夠冰，這樣的政務官一旦上任高鐵，將會在內部產生非常高的爭議。尤其史哲涉及霸凌下屬還能夠繼續高升？擔任高鐵董事長之後，年薪可從200多萬元暴增三倍，這就是民進黨的執政價值？之前民進黨還高喊反對職場霸凌支持修法，結果史哲人事案告訴國人一切攏是假，民進黨對霸凌一點也不在乎。

國民黨團副書記長翁曉玲表示，高鐵涉及到交通運輸安全，賴政府竟然派任一位毫無交通運輸專業背景的人擔任董事長，難道酬庸比民眾運輸安全還重要，對高鐵基層來說，如何能信服？未來坐領40萬元高薪的史哲，懂得高鐵南延工程、高架地層下陷，以及財務相關專業問題嗎？

國民黨立委賴士葆表示，民進黨執政下的官場完全無視法律相關規定，史哲不是高鐵董事，交通部稱將以航發會董事，派到高鐵擔任董事，但是查閱證交所資料，完全沒有資料，航發會現在有兩席代表沒有史哲，任董事都不是就要擔任高鐵董事長？交通部說未來會把史哲放到航發會擔任董事，這根本就是先射箭再畫靶，吃相有夠難看。

賴士葆說，民進黨好歹遵守一下中華民國法律吧，高鐵是上市公司，根據《證交法》董事長換人要經過一定程序，換句話說，史哲現任不是董事，什麼時候要接任高鐵董事長？或許可以召開臨時董事會，但操作手法太粗糙，只是坐實了民進黨視法律於無物。

賴士葆提到，交通部長陳世凱昨天大讚特讚史哲溝通能力、執行力很強。但是高鐵現在準點率高達99.9%，乘客者滿意度達9成，2023年稅後純益達80億元。既然陳世凱口中的史哲這麼優秀，應該派去台鐵擔任董事長才對，這才有揮灑空間，不是嗎？史哲不派台鐵去高鐵，就是酬庸，而有人又想要行政院政務委員的位置，史哲又是監察院長陳菊人馬，所以肥水不落外人田。

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