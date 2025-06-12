澎湖縣議員歐中慨詐助理費案定讞 發表淚別議會演說

歐中慨議員多次淚灑議會殿堂，顯示心中不捨。（記者劉禹慶攝）

2025/06/12 15:33

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕詐領助理費二審判決定讞的國民黨籍澎湖縣議員歐中慨，即將在內政部公文送抵議會後解職，今（12）日上午在議會臨時會，感性發表離別澎湖縣議會演說。這位澎湖政壇老將細說自己從政經歷、行善之路等，多次淚灑議會殿堂。

曾任4屆澎湖西嶼選區、2屆馬公選區議員、澎湖縣政府社會處長的歐中慨，因涉詐領助理費的貪污案，10日經高雄高分院二審判刑，宣告緩刑後，近期內將被依法解除議員職務，未來也不能再參選任何公職。因此歐中慨早已著手布局「第二代」接班，將由其子歐松林「代父出征」，參選下屆澎湖縣議員。

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由於歐中慨涉及是7年以上貪瀆重罪，但高雄高分院二審判決有期徒刑2年、緩刑5年，顛覆外界認知，連專業律師桂祥晟都以「幸運」形容。但歐中慨的判例顯示「大水庫」理論發酵，也就是法官認定犯罪得不及公益捐款，意指未中飽私囊，所得使用在公益捐款，同樣的判例也出現在前總統馬英九特別費案。

其實不管是緩刑還是入監服刑，歐中慨議員資格都得依法褫奪，但量刑的輕重，却直接影響未來選舉布局，由於歐中慨不用入監服刑，可以直接輔選其子歐松林，使其當選機率大幅提高，成為「可敬的對手」，有利於世代傳承，另一方面來看，只是提早交棒，並未造成太大影響，尤其打出「1人當選、2人服務」的父子溫情牌，更添勝算。

澎湖政壇長青樹歐中慨議員，即將因案去職，發表離別議會演說。（記者劉禹慶攝）

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