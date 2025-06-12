北市細數中央補助刪減衝擊面向 不排除縣市串聯、立院合作

主計處長蘇文樹表示，計畫型補助除了中央明定補助事項比率，另有酌予補助，並以附表方式呈現，明確列出補助項目。（北市府提供）

2025/06/12 14:44

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市政府今天召開「回應主計總處來函『中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法修正草案』記者會，主計處長蘇文樹、都市發展局長簡瑟芳、教育局長湯志民、社會局長姚淑文、研究發展考核委員會主委殷瑋等人，輪番說明刪減地方一般型補助款、修正補助辦法對地方造成的影響，牽涉交通、社福、教育等多元面向，不排除透過縣市串聯和立院合作的方式，讓這個議題能有更進一步、更明確的答案。

蘇文樹表示，計畫型補助除了中央明定補助事項比率，另有酌予補助，並以附表方式呈現，明確列出補助項目，此次修法將前述附表刪除，造成各地方政府無法掌握中央會補助的項目，影響後續經費籌編作業。以交通部大眾捷運系統規劃及建設計劃為例，目前最高補助90%，修正版本下修至50%，大減4成，未來如果再持續下修，北市正在推動的捷運建設計畫、預計要提修正、未核定的計畫，經費估需增加800億元至1200億元左右。此外，按照新版補助辦法修正草案計算，北市經費負擔增加，每年需達200億元以上，衝擊地方財政。

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簡瑟芳指出，中央、地方一路走來合作的社會住宅、租金補貼、包租代管政策，從社宅政策而言，過去4年半以來，中央融資利息已補助11億元，未來5年市府也提出約需51.28億元；租金補貼方面，中央推動300億元擴大租金補貼專案，由中央全數支應，地方協助受理收件、審查，北市約補助7萬5000戶，中央現今編列39億元；包租代管部分，中央編列預算、地方執行，合計執行22億元，明年執行經費大概是2點11億元，擔心會否受到法令修正波及，希望中央審慎考量，持續協助，假如不再支應，恐由地方政府埋單。

湯志民提到，原先核定的教育補助款31.92億元，刪減38.8%、12.4億元，涉及國中小學校水電補助、電器汰換、校舍改善、設備更新、技藝教育、健康檢查、人員薪資等12個層面。針對計畫型補助，今年（2025年）接獲通知身心障礙教育補助比例從調降3成、學校運動團隊經費補助減幅近4成等，共計24項、1.1億元；明年（2026年）起一生一平板計畫、電費凍漲補貼等8個項目，改由市府墊付經費，總額高達17.1億元，負擔沉重。

姚淑文說，今年一般性補助款中社福經費已被砍了14.67億元，將影響到兒少、身心障、長者等弱勢群體的福祉。如以去年核定的計畫型補助經費來說，原來申請57.8億元，目前中央僅撥款31億元，仍有27.5億元尚未撥款，恐影響人力運作，並以「走味的咖啡」描述中央政策說變就變，可能致使福利中斷。

殷瑋補充，市府訴求就是「不要黑箱、獨裁、一意孤行、傷害弱勢」，日前市府已與南投、彰化、雲林等縣市前往行政院提出訴願，據了解本週還會有更多縣市也將展開訴願行動，同時不排除議題法制化，如果立法院願意思考，上升至法律位階的可能性，不排除透過縣市串聯和立院合作的方式，獲得更進一步的解答，另強調照顧國民是中央的責任，中央、地方是夥伴關係，應一視同仁，不要對藍營縣市有差別待遇。

財政局長胡曉嵐說明，5月29日已提起訴願，行政院需於3個月內做成決定，如果此一決定仍不利於市民權益，市府會啟動後續相關救濟程序，包含展開行政訴訟。

北市府說，此次修法將前述附表刪除，造成各地方政府無法掌握中央會補助的項目，影響後續經費籌編作業。（北市府提供）

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