中選會提原住民單獨造冊等3選務改革 明年6直轄市投票所試辦

中選會主委李進勇12日出席立法院內政委員會審查114年度中央政府總預算有關中央選舉委員會預算凍結專案報告案等案並備詢。（記者塗建榮攝）

2025/06/12 15:26

〔記者李文馨／台北報導〕原住民秘密投票、集中投票議題近年引發關注。中選會主委李進勇表示，中選會規劃於明年地方公職人員選舉，擇定6直轄市投票所，以原住民選舉人1萬人以上為目標進行試辦，透過原住民選舉人名冊單獨造冊、專人協助原住民選舉人領票及彈性調度人員協助原住民發票作業三重機制，維護原住民投票權益。

立法院內政委員會今天繼續審查114年度中央政府總預算有關中央選舉委員會預算凍結專案報告，解凍預算項目包含國外旅費20萬元、選舉業務500萬元，以及選舉業務1507萬元，經朝野立委討論，3項預算案全數解凍。

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無黨籍立委高金素梅關切，原住民秘密投票及集中投票，以及原民參與選務等議題。李進勇回應，中選會有兩大努力方向，第一，盡量設置原住民集中投票所，不過因為牽涉原住民散布的地域，以及選舉類型的不同，選務技術會受到較多限制，但鼓勵地方選委會克服困難；第二，盡可能將原住民選舉人調整到同一選舉區內、其它的投票所，匯集較多原民進行投票。

在成效部分，李進勇指出，以第10屆立委選舉為例，全國3人以下的平地原住民投票所共有4010個，占總投票所比例為22.72%，山地原住民3人以下有4116所，占比23.6%；第11屆立委選舉，數據則往下降，平地剩下2933所、占比16.48%，山地則是3235所、占比18.17%。

此外，李進勇也說明3項選務改革，第一，原住民選舉人名冊單獨編列，但這牽涉內政部管理的戶政系統配合增加此功能，會持續與內政部磋商；第二，專人協助原住民選舉人領票；第三，機動的調度人力協助原住民發票作業。他也補充，試辦就是目標全面實施，這方向不會改變。

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