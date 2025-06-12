淡水公所舊址標租爆圖利疑雲 侯友宜：啟動政風調查

新北市長侯友宜回應，將啟動政風調查，若有違法將依法送辦。（記者羅國嘉攝）

2025/06/12 15:12

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市民進黨團今（12）日在議會進行市政總質詢，議員李宇翔當場揭露淡水舊區公所標租案疑涉圖利財團與違法轉租，公有建物遭違規變更為店面、後方停車場更被轉作市集收租，估計圖利金額逾2500萬元，直指政商關係盤根錯節與國民黨主席朱立倫、立委洪孟楷關係密切，呼籲市府應立即調查並送地檢偵辦。市長侯友宜回應，將啟動政風調查，若有違法將依法送辦。

李宇翔指出，如果地方的創生做得好，當然會為地方留下永恆歷史痕跡，但如果這個創生變成弊案，就會成為永遠的餐包，質問市長能不能接受，也問前朝朱立倫留下的弊案會不會查？侯友宜回應，絕對不可以有弊案，任何事情不能發生任何弊端，也指不管哪個市長在任，現階段包括之前有任何弊端一定嚴辦到底。

請繼續往下閱讀...

李宇翔表示，淡水區公所於2015年喬遷後，其舊址市府旋即以年租金456萬元標租予嘉義食品（呷七碗），該公司將建物外牆違法打通設置4個店面，並按月收租每間10萬元，疑似未依合約履行擅自變更使用，嚴重違法。而後方原核定為停車場的土地，更成立「市集」轉租，按月收租51萬元，實質圖利淨賺2544萬元。

李宇翔痛批，此案關係盤根錯節，包括朱立倫出席揭牌，以及洪孟楷家族關係匪淺，多次參與剪綵、活動宣傳等，顯示該案疑點重重。「如果這不是政商勾結，那什麼才是？」也詢問副市長朱惕之，外牆變更可以隨意變成店面？朱惕之則回應，不先針對特定個案，但是依照建築法規定，建築物如果要變更使用或者做室內裝修，依法申請並經過專業建築師簽證後就可以。

李宇翔也問侯若此案有問題是否該查，侯友宜則回應「將啟動政風調查，若有違法將依法送辦」。不過李宇翔嚴正要求市府「兩週內提供初步調查報告、一個月內完成全面調查」。市民有權知道，市府公有資產是否遭到圖利、誰應負責？若市府調查怠惰，將主動送交地檢署處理。

李宇翔強調，此案凸顯市府在公有資產標租管理、契約履約查核與財產保護機制的長期失能，呼籲市府應徹查本案始末，也全面清查同類標租案，杜絕財團上下其手的空間，還市民一個乾淨透明的政府；侯友宜則承諾兩週內會請政風單位提供初步報告，並於一個月內提出完整報告。

嘉義食品（呷七碗）回應，目前團隊已經結束，沒有繼續在開店面了。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法