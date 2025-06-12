民進黨國安必修課防共諜 籲藍白對中共滲透「別裝死」

兼任民進黨主席的總統賴曾於中常會裁示，中央黨部與地方團隊要舉辦定期課程與講座，強化國安法治意識教育。（資料照）

2025/06/12 14:13

〔記者陳政宇／台北報導〕國內共諜案層出不窮，民進黨中央黨部今（12日）舉辦全體黨工必修的「強化國家安全法治意識」課程，歸納中共統戰滲透的親、黑、金、商、廟、團等6大管道，將補強國安意識做「守護台灣民主第一品牌」，並呼籲國民黨與民眾黨，面對中共威脅應拿出具體作為，不要只會擺爛裝死。

民進黨今天邀請亞太和平研究基金會執行長董立文教授以「提高警覺：認清中共統戰滲透風險」為題授課。董透過具體案例，分析中共長期對國際社會與台灣的統戰滲透樣態，歸納為親、黑、金、商、廟、團等6大管道，以及中共慣用的脅迫與恐嚇手法等，強調「統戰絕不是『吃飯交朋友』」，而是藉此發動「分化、團結、打擊、消滅」等目的，提醒所有黨工應更認識中共策略作為、培養對中國與兩岸事務的敏感度等，以更好地保護自己與捍衛台灣。

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針對近期共諜案，主持會議的民進黨副秘書長何博文指出，相關案件已進入司法程序，將尊重司法調查；但對於相關涉案人士，民進黨已立即循程序開除其黨籍，並推動訂定內規、舉辦教學訓練等積極作為，將持續用更嚴格的標準來自我要求，影響國家安全「零容忍」。

何博文強調，民進黨已針對中共滲透威脅展現積極作為，相較之下，國民黨到目前為止對反制中共滲透等相關措施仍停滯不前、左支右絀，甚至還在國會阻撓國安修法、阻擋國安預算，其所展現的搖擺立場，實在令人遺憾。民進黨會繼續加強國安教育，希望所有黨工加強對中共統戰滲透的警覺與認識，避免掉入陷阱，勉勵大家繼續做「守護台灣民主第一品牌」。

民進黨中國事務部主任吳峻鋕預告，黨部未來除了將協助有需要的地方團隊舉行教育訓練課程，也會持續邀請對國家安全或中共滲透等領域的專業學者，透過內部課程或公開座談等方式，讓台灣社會都能正確、全面地「識讀中國」，認清風險並提高警覺，避免成為中共利用的棋子。

吳峻鋕進一步表示，「強化國安法治意識」將比照資訊安全、性別平等與職場安全等項目，成為未來每位黨工同仁的「必修課」。他也呼籲，國家安全不分政黨，需要全民共同防治並提高危安意識，盼藍白兩黨面對中共統戰滲透威脅應拿出具體作為，不要只會「擺爛裝死」，也勿繼續在國會為虎作倀、阻撓國安法案、阻擋國安預算，否則只會讓中共開心，成為名符其實的國安漏洞。

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