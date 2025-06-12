若中央堅持刪除一般性補助款 張善政：不排除提訴願

桃園市一般性補助款被刪除27.3%，市長張善政12日受訪表示，如果行政院還是秉持現在的立場，不願意調整刪減補助款的做法，不排除進行訴願。 （記者鄭淑婷翻攝）

2025/06/12 13:43

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕行政院統刪地方一般性補助款，桃園市僅先發函中央表達此舉違法，張善政今（12）日受訪表示，如果行政院還是秉持現在的立場，不願意調整刪減補助款的做法，不排除進行訴願。

桃園市一般補助款自75.43億元被刪至54.82億元，刪減數達20.60億元，刪減比率達27.3%，張善政表示，一般性補助款這是法定制度，中央隨便就刪除27.3%，這是不合法的，已發文給中央重新考慮，因為刪除的這些一般性補助款，包含社福、教育及一般基礎建設，對桃園影響很大，雖然看起來只有20幾億，但這20幾億如果沒了就得舉債，舉債會產生利息，利息有好幾千萬；另一方面，行政院打算將「計畫型補助款」，也就是針對個案補助的這筆錢，打算壓到50%，這對桃園很多如火如荼進行中的建設影響甚鉅，像是捷運等工程。

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張善政表示，有很多建設是中央與地方無法分割的，例如桃園鐵路地下化是中央的建設，但地方也要負擔20%，又如高速公路交流道主體是中央出錢，地方要配合周邊道路工程，這麼多中央與地方連帶非常緊密的建設，如果這種「算帳」的算法，將許多責任推到地方，對全國建設的推展非常不利。

張善政表示，目前已發函中央表達立場，還在靜候中央的回覆，而有些縣市在進行訴願，他認為在訴願之前應該先有1份正式的公文表明態度，如果行政院還是秉持現在的立場，不願意調整刪減補助款的做法，桃園市不排除進行訴願。

張善政表示，這筆一般性補助款去年底已在市議會通過，並寫入市府的法定預算，法定預算一旦寫定，就不能隨便更動，如果中央堅持要刪除，市府就必須舉債因應，中央說有些縣市有盈餘可以動用，但桃園市過去沒有盈餘，且桃園市正處於大建設期間，他要勸行政院三思，這種做法是雙輸、非常不智的。

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