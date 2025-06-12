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    館長赴中直播稱「政府不做我來做」 行政院說話了

    館長赴中國展開自稱的「和平之旅」。（翻攝自YouTube）

    館長赴中國展開自稱的「和平之旅」。（翻攝自YouTube）

    2025/06/12 13:55

    〔記者鍾麗華／台北報導〕「館長」陳之漢赴中國上海稱要展開「和平之旅」，他在當地直播，並宣稱「兩岸和平是政府應該要做的，政府不做我來做」，對此，行政院發言人李慧芝今天在院會後記者會表示，政府支持兩岸對等、尊嚴、健康、有序交流，但兩岸交流也應要去政治化、去風險化、去統戰化，政府也提醒前往中國交流，要避免掉入統戰陷阱。

    前總統馬英九14日至27日將率團赴中，出席第17屆海峽論壇，李慧芝指出，海峽論壇是中共對台灣統戰的平台，馬前總統執政時，為防範統戰滲透，訂出規範禁止中央政府機關人員參加，也不能配合這個論壇在台灣舉辦的分支、衍生性活動，國人赴中應遵守「兩岸人民關係條例」，相關政策都是一直延續至今。

    陸委會綜規處副處長陳淑媚表示，陸委會11日已發布新聞稿，重申政府的政策立場。陸委會還是要提醒，海峽論壇是中共長期用來對台進行統戰分化的平台，出席海峽論壇應該秉持對等尊嚴原則，遵守「兩岸條例」相關規範，尤其要注意台灣社會的觀感，跟台灣人民站在一起，共同維護國家主權、安全、核心利益。

    此外，海基會前董事長洪奇昌近日以台灣產經建研社理事長身份，率台灣生技產業界人士赴北京參訪交流，陳淑媚表示，只要符合對等、尊嚴、兩岸交流相關規範，兩岸民間團體的健康永續交流，陸委會都是正向看待。

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