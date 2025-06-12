國民黨「愛國者行動」抗大罷免 黃帝穎：朱立倫自取其辱

律師黃帝穎。（資料照）

2025/06/12 15:29

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免第三階段熱戰在即，國民黨宣布啟動「愛國者行動三部曲」，將與地方首長共商如何反制國民黨立委罷免案。對此，律師黃帝穎表示，國民黨短短一年內，在擴權法案及亂砍國防預算已被製造「愛國者」防禦系統的美國兩度打臉，朱立倫喊愛國者，簡直自取其辱。

黃帝穎在臉書PO文表示，國民黨主席朱立倫下令啟動「愛國者行動」，要求全黨進入戰鬥狀態，擬定策略守住31席藍委。但國民黨短短一年內，在擴權法案及亂砍國防預算已被製造「愛國者」防禦系統的美國兩度打臉。朱立倫喊愛國者，簡直自取其辱，朱立倫「愛國者行者」勢必走向「以罷制罷」一樣的自我矛盾、進退失據，註定失敗收場！

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黃帝穎指出，美國在台協會前處長司徒文、楊甦棣串聯30國際學者譴責國民黨擴權，朱立倫指派三大犯罪判刑定讞的傅崐萁當總召，率國民黨立院黨團到中國朝拜，回台「毀憲亂政」強推擴權法案，引起美國在台協會前處長司徒文、楊甦棣串連30位國際學者強烈譴責國民黨擴權「超越國際各憲政民主國家規範」，在台投資超過700億美元「歐洲商會」也對國民黨擴權法案發佈警示。

黃帝穎續指，美國聯邦參議員抨擊國民黨亂砍國防預算「玩危險遊戲」，美國聯邦參議員蘇利文在美國聯邦參議院軍事委員會聽證會上，對台灣立法院刪減國防預算表達疑慮，抨擊為「玩危險遊戲」，並點名國民黨。

黃帝穎直言，朱立倫喊「愛國者」行動，但正版「愛國者」防禦系統製造的美國，短短一年內兩度打臉國民黨擴權及亂砍預算，朱立倫根本「自取其辱」。

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