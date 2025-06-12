為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國民黨「愛國者行動」抗大罷免 黃帝穎：朱立倫自取其辱

    律師黃帝穎。（資料照）

    律師黃帝穎。（資料照）

    2025/06/12 15:29

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕大罷免第三階段熱戰在即，國民黨宣布啟動「愛國者行動三部曲」，將與地方首長共商如何反制國民黨立委罷免案。對此，律師黃帝穎表示，國民黨短短一年內，在擴權法案及亂砍國防預算已被製造「愛國者」防禦系統的美國兩度打臉，朱立倫喊愛國者，簡直自取其辱。

    黃帝穎在臉書PO文表示，國民黨主席朱立倫下令啟動「愛國者行動」，要求全黨進入戰鬥狀態，擬定策略守住31席藍委。但國民黨短短一年內，在擴權法案及亂砍國防預算已被製造「愛國者」防禦系統的美國兩度打臉。朱立倫喊愛國者，簡直自取其辱，朱立倫「愛國者行者」勢必走向「以罷制罷」一樣的自我矛盾、進退失據，註定失敗收場！

    黃帝穎指出，美國在台協會前處長司徒文、楊甦棣串聯30國際學者譴責國民黨擴權，朱立倫指派三大犯罪判刑定讞的傅崐萁當總召，率國民黨立院黨團到中國朝拜，回台「毀憲亂政」強推擴權法案，引起美國在台協會前處長司徒文、楊甦棣串連30位國際學者強烈譴責國民黨擴權「超越國際各憲政民主國家規範」，在台投資超過700億美元「歐洲商會」也對國民黨擴權法案發佈警示。

    黃帝穎續指，美國聯邦參議員抨擊國民黨亂砍國防預算「玩危險遊戲」，美國聯邦參議員蘇利文在美國聯邦參議院軍事委員會聽證會上，對台灣立法院刪減國防預算表達疑慮，抨擊為「玩危險遊戲」，並點名國民黨。

    黃帝穎直言，朱立倫喊「愛國者」行動，但正版「愛國者」防禦系統製造的美國，短短一年內兩度打臉國民黨擴權及亂砍預算，朱立倫根本「自取其辱」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播