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    館長赴中是國家級資訊戰！ 許淑華分析中共手法

    「館長」陳之漢。（翻攝自微博）

    「館長」陳之漢。（翻攝自微博）

    2025/06/12 13:50

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢10日搭機赴中國，一下機後開始對中國一連串花式吹捧，光是廁所就提好幾遍，不只廁所要稱讚，還有掃碼販賣機。對此民進黨議員許淑華表示，中共正在動用國家級的資訊戰做兩件事：吹捧館長、抹黑沈伯洋，不要輕易讓中共干預台灣民主自由！

    許淑華在臉書PO文表示，近日館長赴中開直播，大力吹捧中國，這背後藏了怎樣的玄機，分析給大家聽，一、國台辦記者會親自對此回應，國台辦記者會所有問題都是事先安排好的。有記者特別「安排詢問」館長直播一事，主任朱鳳蓮還表示祝福，不過，館長既不是外交人員、政治人物，也非國際關係專家，在各個領域上，也說不出有什麼貢獻。時常在直播中帶不雅字詞，根本稱不上什麼社會賢達，為什麼國台辦要在例行記者會特別歡迎他？為什麼一般人民不能「翻牆」，而大方放任館長「翻牆」直播，突破中國禁網的規定？因為這一切都是中共允許下，精心安排的。

    許淑華指出，二、在每個景點都不斷巧遇路人，在直播中，幾乎每到一個景點，都有多名路人自稱是館長粉絲，前來跟館長互動，但館長明明就只有IG、FB、YT頻道，又沒在經營抖音，哪來這麼多中國粉絲，不只年輕人，還有許多長輩來互動寒暄，還要特別澄清「只是路過」，館長如果有這麼多粉絲，那根本是國際巨星等級了！

    許淑華續指，如果今天是泰勒絲、女神卡卡的等級，才有可能這麼多巧遇吧，館長大力吹捧中國的同時，沈伯洋委員及他的家人，卻遭遇前所未有的政治攻擊，竟然把一個沒有違法的商人，硬要貼上「賺紅錢」等標籤，來混淆視聽，影響台灣人對本土意識的信任。

    許淑華直言，過去一年多來，沈伯洋委員台灣人民不斷說明藍白的離譜行徑，罷免藍白立委的理由，用理性、專業的方式，獲得很高的認同度，因此，而成為中共首要攻擊的目標之一，在這個關鍵的時刻，台灣人民應該要清楚辨別事實，暸解背後的行爲動機，及統戰手法，不要輕易讓中共干預台灣民主自由！

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