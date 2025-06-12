地方補助款遭砍 陳其邁：追加預算比訴願好、喊話韓國瑜整合朝野意見

針對地方補助款遭大砍，陳其邁認為「追加預算是一個比訴願更好方式」。（記者葛祐豪攝）

2025/06/12 13:07

〔記者葛祐豪／高雄報導〕立法院凍刪中央政府總預算，要求行政院自行刪減636億多元，行政院拍板統刪中央給各縣市一般性補助款27％因應，台北市長蔣萬安日前與藍營9縣市同到行政院遞交訴願書；高雄市長陳其邁昨天則與綠營縣市長請命追加預算，對此，陳其邁今天（12日）受訪強調「追加預算是一個比訴願更好方式」，他也希望立法院長韓國瑜整合朝野意見，不失為對地方預算補救的方式。

高雄市長陳其邁昨天邀集台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁、屏東縣長周春米及澎湖縣長陳光復，一同向行政院長卓榮泰請命，請行政院儘速提出追加預算。

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陳其邁今天受訪時進一步指出，昨天他邀集南部幾位民進黨執政的縣市首長，因為一般補助款在南部地區減少最多的就是高雄、屏東、台南、嘉義，可說是一般性補助款減少非常多，非常不合理；另一方面在統籌分配款，高雄市增加幅度最少，但一般補助款刪減幅度卻最多，對南部施政造成重大影響。

陳其邁強調，這當然是立法院審查中央政府總預算時，在野黨刪減預算所造成的連鎖反應，「刪減預算我覺得解鈴還須繫鈴人」，也希望行政院能辦理追加預算，趕快送立法院審議，回復中央對地方一般性補助款的數額，「否則真的是欲哭無淚，叫天天不應!」希望立法院能拋棄政黨對立思維，不要引發地方預算在執行上的困難。

針對財政收支劃分法，陳其邁說，行政院正進行釋憲過程，但因當時在野黨未跟地方政府溝通，就逕自通過財政收支劃分法版本，對於高雄或南部地區非常不公平，高雄人口結構老化比較嚴重，以高雄與台中65歲以上年齡比較，高雄就多了8萬人，比桃園多了18萬人，這對長照醫療、衛生的負擔非常重，結果齊頭式，都沒有考慮到這些補助。

陳其邁說明，昨天幾位南部縣市首長認為，中央對地方的補助總額有3個項目，包括統籌款、一般性補助款與計畫型補助款，三者要相加總額的成長，在各縣市應該要公平，再做公平合理分配。「簡單講就是應該用一般性補助款與計畫型補助款，彌補統籌分配款所造成的地方分配不均問題。」

媒體問說「卓榮泰院長有何回應？」陳其邁說，卓院長了解到各地方政府，尤其南部縣市面臨到的困難，也聽到地方政府意見，追加預算部分，行政院也全力支持。「但更重要的解鈴還須繫鈴人，當然是立法院要同意，否則巧婦難為無米之炊!」

陳其邁舉例說，如果水龍頭的水把它關起來，立法院把水關起來，當然水就沒有辦法流向地方政府或中央各機關的施政，當然會受影響，這部分行政院與地方的看法一致。另外在總體中央對地方補助，屏東縣長周春米就特別提到，她已經列了因為一般補助款而排擠到的重大建設，陳其邁認為影響也不是只有南部，包括北部、中部都會受影響。

針對一些縣市準備透過行政訴訟方式，陳其邁認為，但是一開始的預算就是減少，就是水源不足，當然就沒有辦法分配到其他縣市，所以預算要增加，當然要辦理追加預算，是一個比訴願更好方式。「即使訴願成功，但是所有部會施政也會受到影響」，不可能只顧地方、不顧中央，或中央只顧中央、不顧地方，這是很兩難事情，要解決這個爭議，其實朝野要協商。

陳其邁語重心長的說，他一直強調要放下政黨對立，大家在立法院追加預算時，好好的審議，他誠懇希望立法院長韓國瑜如果能整合朝野意見，這不失為對地方預算補救的方式。

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