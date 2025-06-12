高雄Wecare罷韓志工團首站選在中市 與民進黨合作週六站路口

民進黨中市議會黨團總召王立任表示，本週六與高雄Wecare罷韓志工團大集結站路口（記者蘇金鳳攝）

2025/06/12 13:25

〔記者蘇金鳳／台中報導〕延續大罷免的熱情，高雄Wecare罷韓志工團由尹立領軍，啟動全台巡迴應援行動，而首站就在台中市，而民進黨台中市議會黨團與高雄Wecare罷韓志工團合作，在本週六（14日）大集結，站在西區五權西路與忠明南路口，宣告大罷免將進入三階段投票，請民眾要投下同意票。

台中市市區三個罷免國民黨立委的罷團，是中市最早提出且進度最快的罷團，由於此時正是罷免案進入關鍵階段，過去高雄市主導罷免前高雄市長韓國瑜的Wecare罷韓志工團，展開全國串聯，首站就選在罷免連署表現最亮眼的台中市。

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民進黨市議會黨團總召王立任表示，黨團將和Wecare罷韓志工團合作，在本週六（14日）大集結，號召黨團成員當天上午10點站在西區五權西路與忠明南路口，將向民眾宣布罷免將進入3階，請民眾投下罷免的同意票。

王立任強調，各地罷免案進入關鍵階段，需要更加積極的推動，因此除了號召黨團成員，也會邀請中市罷團一起集結站路口宣示，請民眾在確定罷免時間後，一起來投罷免票。

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