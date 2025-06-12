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    藍白強過軍人加薪 卓榮泰：別只讓國軍加薪 卻不讓武器更新

    行政院長卓榮泰今天在院會呼籲，立院支持強化安全韌性特別條例，「不要只讓國軍加薪，卻不讓國軍武器更新」。 （資料照）

    行政院長卓榮泰今天在院會呼籲，立院支持強化安全韌性特別條例，「不要只讓國軍加薪，卻不讓國軍武器更新」。 （資料照）

    2025/06/12 12:53

    〔記者鍾麗華／台北報導〕國民黨、民眾黨立委前天聯手表決三讀通過「軍人待遇條例修正案」，明定國軍官兵志願役加給增加為每個月3萬元，明年元旦起實施。行政院長卓榮泰今天在院會指出，此一修法違憲、違法，也違反政府財政結構跟財政能力，未來將採取適當行政救濟。他並呼籲立院支持強化安全韌性特別條例，「不要只讓國軍加薪，卻不讓國軍武器更新」。

    卓揆說，感謝立院能跟政府站在同個立場，認清中國不斷侵擾威脅，造成我國國防重大威脅這樣的事實。立法院也認為必須全面提升國防自主的安全，完善國軍各項合理的待遇跟福利。事實上，政府今年4月已全盤考量政府財政能力，給予國軍均衡、全面加薪，並核定通過在案。

    卓揆表示，日前立法院再度通過對國軍的加薪案，再次違背「預算法」第91條、「財政紀律法」第5條，及相關憲法解釋精神，在審查法律案涉及歲出大幅支出的時候，沒有正式徵詢行政院的意見。他說，這樣的案例已經一而再、再而三的發生，政院認為此種加薪案不僅違憲、違法，也違反政府的財政結構跟財政能力，必須在未來採取適當的行政救濟。

    卓揆強調，如果立法院支持國防及國土安全韌性，拜託立法院能盡速解凍國防部相關預算，並支持行政院已提出的「強化安全韌性特別條例」，以及未來的特別預算，其中有相當部分是跟國土安全韌性相關。「不要只讓國軍加薪，卻不讓國軍武器更新」，也不讓國防的安全韌性能夠提高，這樣是矛盾的。

    卓揆指出，行政、立法兩院一體，須有共同作為，才能全面性照顧、提升國軍安全、福利，以及國防整體安全和韌性。

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