館長赴中開直播流量暴增20倍 阮俊達：中共認知作戰操作手法

中國對台文攻武嚇不斷，也時常透過假訊息或爭議內容在社群帶風向，阮俊達發文指出，近期對於民進黨立委沈伯洋及網紅館長陳之漢的網路討論也明顯出現類似情況，其中沈伯洋的討論聲量暴增17倍，館長赴中開直播的流量，更是其他直播內容的10倍至20倍。（資料照）

2025/06/12 14:33

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國對台文攻武嚇不斷，也時常透過假訊息或爭議內容在社群帶風向，民進黨新媒體中心主任阮俊達發文指出，近期對於民進黨立委沈伯洋及網紅館長陳之漢的網路討論也明顯出現類似情況，其中沈伯洋的討論聲量暴增17倍，甚至超越總統賴清德；館長赴中開直播的流量，更是其他直播內容的10倍至20倍，他表示這些流量當然不是來自真人，並直言這樣的情況「越靠近罷免投票日，一定會越多」。

阮俊達在臉書發文指出，民主國家舉行重要選舉前，往往就是極權、威權國家（中、俄等）發動大規模認知作戰、試圖「利用民主反民主」介入選舉的時間點，全世界都一樣。他認為「這次也不例外，就是衝著罷免投票而來」。

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阮俊達說明，過去這一週，中共「軟硬兩手策略、境內境外協同」的認知作戰操作手法，已經有許多單位陸續揭露。但針對「效果有多大？」他也分享幾個數據。

阮俊達指出，針對「民進黨立委沈伯洋」的部分，在使用QSearch統整臉書、IG、YouTube及網路論壇得出的總聲量，從香港《大公報》發動攻擊以來這一週，沈伯洋聲量比前一週暴增17倍，也超越賴清德總統，成為民進黨網路聲量最高的政治人物，是去年520至今首見。

針對館長的部分，阮俊達也表示，光看YouTube直播就能知道，館長到上海的第一天，直播最高在線人數達27萬，第二天的兩部直播影片，累計觀看次數都破200萬，比第一天更多。而以上流量是館長近期其他直播的10倍至20倍之多，且這還不包含中天等媒體同步進行的其他直播。

阮俊達分析，這些流量哪裡來的？當然不會全是真人。他表示，以今年假帳號、假訊息快速增生的Threads為例，在沈伯洋相關發文底下，被找出大量自稱「台派」、「反核」、「護民主」、「民進黨支持者」，但沒有臉孔、或頭像是AI生成的新帳號。這些帳號的留言，有的顯然跟人設相反，都在呼應親中、疑台論點，有的則煽動仇恨言論卻錯字連篇或夾雜簡體字。

阮俊達也指出，從昨天開始，在Threads還出現一波「我是青鳥，看了館長直播才發現我被騙了」的複製文，且複製文擴散的起點，也是好幾個使用AI頭像的新帳號。

阮俊達分析，中共官媒與國內特定媒體接棒報導、簡體繁體假帳號新帳號大力衝流量、跨平台跨論壇洗文章帶風向、國內藍白兩黨開記者會或受訪呼應，以上組合拳，短時間內同時營造出「中國友善又強大」、「沈伯洋是中國紅熊」兩個看似矛盾，實則一體兩面的旋風。

阮俊達直言，是不是很有既視感？2018年韓流崛起（當時也是媒體及假帳號大量洗直播和臉書流量）、關西機場事件，同步吹捧親中政治人物、打擊民進黨政府的操作，不也是這樣嗎？

阮俊達在文末強調，「要用力站穩腳步了，接下來越靠近罷免投票日，一定會越多」。他在留言處也針對感到焦慮的民眾提出4點建議，包含「️互相提醒，別被表象的流量迷惑」、「保持警覺，善用各種查證工具，比如LINE的訊息查證機制」、「比起不知真假的網路帳號，多和真實生活中的家人、朋友好好聊聊，彼此傾聽也溝通想法，才是更重要的」、「若還有點空，不妨讀一兩本書，讓自己對錯假訊息與資訊操弄有更全面的掌握」。

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