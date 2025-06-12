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    藍委提案淡化我國主權 王定宇批附和中共灰色地帶衝突

    民進黨立委王定宇。（資料照）

    民進黨立委王定宇。（資料照）

    2025/06/12 12:43

    〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨立委陳永康去年5月提出「台灣地區與大陸地區人民關係條例第29條條文修正草案」，被控企圖淡化我國主權，將台海「內海化」。民進黨立委王定宇批評，這剛好就附和了中共的灰色地帶衝突，去模糊化台灣的主權，把台灣與中國之間的紛爭降格變成內戰關係，讓台灣面對中國脅迫時失去國際援助和聲援。

    陳永康於去年5月提出兩岸條例第29條修正草案，提及由於兩岸之間尚未在法理上終結1949年以來的內戰狀態，故對於金、馬諸島水域執行法律秩序的設計，在攸關「主權」的事務上宜予以淡化。並將現行的限制或禁止水域，從「國防部」公告之，改為由「海洋委員會」公告之。

    對此，王定宇表示，當中國企圖用灰色地帶脅迫，去虛無化台灣的國家主權，並且模糊台灣和中國之間的界線，透過這種壓縮的方式，去窒息台灣的生存空間，而國際社會自由民主的同盟國家，都在關心台灣的安全，並且主張台海是屬於國際水域，而台灣的主權不隸屬於中國。

    王定宇說，在這樣的國際氛圍及台灣2300萬人面對中共脅迫的時候，萬萬沒有想到，中國國民黨竟然提一個案，要把金、馬外島禁限制水域，把國防部公告要改成海委會公告，其立法要旨也載明，他們企圖淡化主權爭議，也就是剛好附和中共的灰色地帶衝突，去模糊化台灣主權，把台灣和中國之間的紛爭降格變成內戰關係，讓台灣面對中國脅迫的時候，失去國際援助和聲援。

    王定宇直言，坦白講，這種提案在此時對國家而言，根本是把那些要幫助台灣的國際盟友打了一個耳光，陷台灣2300萬人於危險當中，這種把我國由國防部公告金馬禁限制水域改成海委會公告，且在立法要旨裡面明明白白說要淡化主權所引起的相關爭議，刻意把台灣和中國變成內戰關係、內海關係，此舉所引起的危險會禍延子孫、傷害國家安全。

    王定宇強調，國民黨提這樣的案子，顯然是無法靠他們自我反省，「大罷免、大成功」，反共護台來改變國會這種親中毀台的結構，是台灣人民透過民主方法自救的唯一方法，也許也是最後一次能夠自救的機會。

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