提訴願or追加預算？各縣市態度不同 侯友宜主張「快發最重要」

新北市長侯友宜回應，最重要就是要「快」，無論是何種方式，被刪的30多億趕快還給新北就對了。（記者羅國嘉攝）

2025/06/12 13:01

〔記者羅國嘉／新北報導〕今年度中央政府總預算遭立法院大幅刪減，行政院統刪地方政府一般性補助款25％，台北市長蔣萬安等藍營首長日前赴政院提出訴願，台中市長盧秀燕則認為「追加預算是多此一舉」。新北市議員卓冠廷在議會總質詢時詢問市長侯友宜支持哪個方式，侯友宜則回應，最重要就是要「快」，無論是何種方式，被刪的30多億趕快還給新北就對了。

卓冠廷指出，市長提出許多願景，但沒有錢是萬萬不能，這因為立法院刪減預算，導致各縣市一般性補助款被刪，市長任何說法他都尊重，但他認為「怎麼解決」最重要。六都被砍最多的是高雄市50多億，新北被砍30多億元， 大家都希望這筆錢不要砍，有人認為中央沒有權利砍，但主因是立法院委員失職，因為匡列900多億預算，政院才不得不調節。

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卓冠廷說，今年2月份立法院長韓國瑜建議總預算補救方式，可用追加預算處理。國民黨團總召傅崐萁則說，只要依法追加預算後，會積極審議辦理。不過昨晚行政院長卓榮泰跟民進黨執政的5個縣市首長開會，贊成韓國瑜的建議，提追加預算方式，不過盧秀燕看起來是反對，身為全台最大縣市首長，怎麼看？

侯友宜認為，這次中央總預算刪減後，仍然比113年度還是增加了730億元。立法院並沒有決議要刪減地方一般性補助款，「我覺得大家很多看法不一致，每個人態度想法都不同，高雄為何刪的比較多，因為高雄本來就拿比較多」。至於新北怎麼辦，內部討論的結果就是只要求要快，不管用什麼方法。

侯友宜表示，行政院、立法院若有共識，就趕快把30億還給新北市，不希望糾結太深，用什麼方法都可以，有人說訴願、有人說追加預算，「這是政治議題，也許是法治議題，都要讓甘苦人、不甘苦，人民不會在乎你說什麼、我說什麼，每件事情快就好」。所以只要行得通哪一種方式都贊成，不一定要訴願、不一定要追加，「發就好了。」#

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