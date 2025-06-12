被罷免人請辭罷免案即終止 中選會：4年內不得參選同選區同一職務

中選會將於本月20日召開例行委員會，將審定首波罷免案。（記者李文馨攝）

2025/06/12 12:20

〔記者李文馨／台北報導〕大罷免即將進入三階投票熱戰，外界關注，立委若在罷免成案後請辭是否可投入補選。對此，中選會表示，「公職選罷法」明定，被罷免人在投票日前辭職者，選委會應公告停止罷免；不過同法也規定，罷免案進行程序中辭職者，4年內不得於同一選舉區為同一公職人員候選人。

中選會表示，依《公職人員選舉罷免法》第87條第2項規定，「被罷免人」於投票日前死亡、去職或辭職者，選舉委員會應即公告停止該項罷免。不過，同法第92條第1項則特別規定，罷免案通過者，被罷免人自解除職務之日起，4年內不得於同一選舉區為同一公職人員候選人；其於罷免案進行程序中辭職者，也是如此。

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中選會補充，首波區域立委罷免案的投票日，依《公職選罷法》第87條規定，罷免案的投票應於罷免案宣告成立後20日起至60日內為之。中選會已定於今年6月20日下午，將就首波區域立委罷免案二階連署查對結果予以審定，屆時依法審定的事宜，也將於當日傍晚再對外說明。

另外，中選會也說，編號第21案的全國性公民投票案（核三延役公投），依法已定於今年8月23日舉行投票，投票時間為當日上午8時起至下午4時為止。

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