中央擬修補助辦法 北市府批黑箱作業、地方自治倒退30年

北市府回應主計總處來函「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法修正草案」記者會。（記者董冠怡攝）

2025/06/12 12:31

〔記者董冠怡／台北報導〕中央總預算遭大幅刪減，行政院部分刪除地方一般性補助款，並提出修正中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法，引起縣市反彈；北市府今天召開「回應主計總處來函『中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法修正草案』記者會，並不滿表示，中央先刪減北市一般性補助款37.9億元，又再修正補助辦法，刪除部分條文也未明訂補助事項、比率，嚴重違反「地方制度法」精神，進行黑箱作業，「補助怎麼給全由中央決定，地方自治倒退30年！」

北市府說明，1999精省後訂定「地方制度法」，補助須明定項目、比率，並依法訂定「中央對直轄市及地方縣市政府補助辦法」，其中，一般性補助款包括地方政府基本財政收支短差，以及定額設算的教育、社福和基本設施經費，地方無須配合分擔、經費未執行完畢無須繳回；計畫型補助款則含中央明訂補助事項、比率，例如大眾捷運運輸系統、停車場、污水下水道，以及部分酌予補助事項，諸如警政、消防。

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李泰興說，「中央在亂搞，地方被搞亂！」地方自治是未來趨勢，為了落實，中央應給地方更多自主財源，補助辦法規定應更加公開透明、細節化，然而近期中央刪減一般性補助款、提出修正中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法，已對地方造成莫大困擾，也與國際潮流背道而馳，「地方自治向前走，中央補助倒退嚕」。

胡曉嵐指出，新版「財政收支劃分法」已經公布生效，按照第30條規定，中央給地方的一般性補助款金額，不得少於修正施行前一年度的預算編列數，然而，行政院刪減地方政府今年度一般性補助款達27.3%，北市遭刪37.9億元，此外，中央對地方撥付統籌分配稅，截至5月底，已對北市短撥45億元，影響地方財政穩健，越修越黑箱。

胡曉嵐提到，根據中央修正版本，一般性補助款部分，補助事項籠統，以「常態性、普及性、基本建設或維運性質、財政均衡等字眼取代，模糊不清，可由行政院隨意解釋，項目不再公開透明，也無明確公式，試圖重新定義實質意涵。

另，中央擬增補助比例上限，未來將於一般性補助款上，要求地方配合分擔經費，而且沒有執行完畢就得繳回中央，恐使地方財政獲配補助，低於財劃法修正前的金額，違反財劃法規定，及欲同時刪除計畫型補助款附表，現行的具體補助項目、比例，代表未來完全由中央隨意決定，既不公開透明，也有違「地方制度法」精神，傷害市民權益。

她認為，近十年來，中央國稅成長102%、地方稅僅成長21%，比例懸殊的情況下，質疑此次修法明顯是要「肥中央、瘦地方」。

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