轟國民黨提「吳三桂」修法 罷團點名王鴻薇、李彥秀成紅色立委

經民連舉行「罷免在台吳三桂，拒絕『內戰』死胡同」記者會。（記者廖振輝攝）

2025/06/12 12:44

〔記者林哲遠／台北報導〕藍委陳永康日前提出「兩岸人民關係條例第二十九條修正草案」引發爭議，經民連今日協同罷免藍委團體、台灣鷹爸徐柏岳召開記者會批評，該法案儼如吳三桂，將敵人（中國）引進台灣。罷團也分別點名連署該法案的藍委李彥秀、王鴻薇除替爭議法案背書，李更在中國置產，王則與涉共諜案藍營幕僚林岳龍密切，更在去年參與426赴中團，籲民眾罷免這些紅色立委。

經民連指出，國民黨立委陳永康日前提出「兩岸人民關係條例第二十九條修正草案」，除了在提案說明中稱「兩岸之間尚未在法理上終結1949年以來的內戰狀態」，更新增規定，將金門、馬祖等外島地區周邊水域之司法行政事項及與大陸地區之協議事項，可規避政治議題協議之適用，亦即外島可以不經嚴謹民主程序，直接與對岸進行政治協議。

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鷹爸：兩岸人民關係條例第29條修正草案猶如「吳三桂」

空軍前飛官「鷹爸」徐柏岳呼籲，陳永康老將軍要看清當前國際局勢，不要被中共統戰話術誤導，蔣經國時期對中共的「三不政策」不接觸、不談判、不妥協；如今中國國民黨卻是「三要」要接觸、要談判、要妥協。

徐柏岳痛批，中國對台文攻武嚇，馬英九依然執意參加海峽論壇，這就是「要接觸」；陳永康在提案說明中明明白白地寫著，要「與陸方透過協商，劃定出陸方承認的我國司法行政有效實施水域，及其他司法行政相關事項」，這就是「要談判」；面對中國，要淡化我方主權色彩，這就是「要妥協」。

徐柏岳認為，該法案背叛蔣經國時期中華民國對中共的三不政策，將「一個中國原則」的桎梏強加在台灣人身上，兩岸問題被扭曲成內政問題，此法案形同吳三桂，將敵人引進台灣。

「港湖除銹」：台灣人無法接受紅色立委在立法院興風作浪

罷免國民黨立委李彥秀團體「港湖除銹」志工夏生指出，該法案要把「禁限制水域」的主導權從國防部轉移到海洋委員會，而且把台海關係扭曲成「內戰關係」；眾所皆知的是台灣、中國一邊一國，如果講成是內戰，當中國攻打台灣時，其他國際盟友就沒有理由插手，甚至是伸出援手，因為這是「自家的事」。

「這種投降法案，李彥秀竟然要幫他背書！」夏生質問，李彥秀到底拿了中共什麼好處，為何一直在幫中共做這些破壞國家安全的事情？李彥秀在中國置產，結果現在又爆出被涉共諜案的林岳龍公開力挺，台灣人絕對無法接受像這樣紅色立委在立法院裡興風作浪，必須罷免掉所有親共立委，確保台灣的安全與自由。

「山除薇害」：國民黨別拿「一個中國」框架綁架台灣人未來

罷免藍委王鴻薇團體「山除薇害」核心志工伊碇罷續指，該修法立法理由把台灣說成「國共內戰還沒打完」，這不是單純的文字修飾，是直接照抄中國統戰劇本，把台灣重新包裝成「中國內政」的一部分，讓我們台灣真的有事的時候，在國際間無法再爭取支持與救援，也就是台灣失去主權的正當性了。

伊碇罷呼籲，國民黨停止活在1949年，不要再拿76年前的「一個中國」過時框架，來綁架2300萬台灣人的未來。

此外，伊碇罷也提及，王鴻薇迄今尚未交代清楚，去年426中國團出訪時，王跟統戰高層王滬寧握手那時候，到底密談了什麼？而昨天媒體揭露，王鴻薇的國會助理竟涉嫌與共諜有密切聯繫，這不是單一事件，而是整套劇本的延續。

伊碇罷痛批，王鴻薇對民間罷免行動提告箝制、對看板出手、對言論自由出拳，現在還傳出身邊幕僚涉及共諜案，這對得起中山區與北松山區的選民跟選票嗎？王鴻薇用法律打壓公民，卻讓共諜安然潛伏在妳身邊，這不只是失職，這是對民主體制的背叛。

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